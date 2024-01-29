'Zaferin Rengi' Filminde Atatürk'ü Canlandıran Oyuncunun Makyajı Çok Konuşuldu!
'Zaferin Rengi' Filminde Atatürk'ü Canlandıran Oyuncunun Makyajı Çok Konuşuldu!
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/n-life/...
Tarihin en şanlı futbol zaferlerinden biri sayılan ve Fenerbahçe’nin General Harington Kupası’nı kazandığı maçı konu alan 'Zaferin Rengi' filmi 16 Şubat günü vizyona giriyor. Beyazperdeye gelmesine sayılı günler kala filmde Atatürk'ü canlandıran Yiğit Özşener'in makyajı en çok konuşulan konulardan biri. Gelin Özşener'in Atatürk rolüne nasıl hazırlandığına hep birlikte bakalım.
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Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz’un olduğu “Zaferin Rengi” filmin vizyona girmesine çok az bir zaman kaldı. Film 16 Şubat 2024 tarihinde heyecanla bekleyen izleyicilerin karşısına çıkacak.
Zaferin Rengi, tarihin en şanlı futbol zaferlerinden biri olarak gösterilen Fenerbahçe’nin General Harington Kupası’nı kazandığı maçı konu alıyor.
Filmin başrolünde Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Kulaksızoğlu’nu canlandıran Kubilay Aka yer alıyor.
Aka'ya Gülper Özdemir, Nejat İşler, Timuçin Esen, Gonca Vuslateri, Birce Akalay ve Mustafa Kemal Atatürk rolünde Yiğit Özşener eşlik ediyor.
Tabii Atatürk'ü canlandıran Yiğit Özşener'in ona nasıl benzetileceği de bir hayli merak konusu. Sosyal medyada paylaşılan videolara göre anlıyoruz ki Yiğit Özşener'in Atatürk makyajı tam tamına 6 haftada hazırlandı ve oyuncuya uygulanması 5 saat sürdü.
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Tahran'a giden Yiğit Özşener’in makyajını İran asıllı, ünlü özel efekt makyaj tasarımcısı Babak Eskandari uyguladı. İşte Özşener'in Atatürk makyajını buradan izleyebilirsiniz:
Zaferin Rengi filmi, General Harington Kupası'na odaklamanın yanı sıra Atatürk önderliğinde başlatılan milli mücadele sürecini ve işgal altındaki İstanbul'da yaşayan Türk halkının futbol zaferiyle moral bulmasını konu alıyor. Siz filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun!
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