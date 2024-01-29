'Zaferin Rengi' Filminde Atatürk'ü Canlandıran Oyuncunun Makyajı Çok Konuşuldu!

Tarihin en şanlı futbol zaferlerinden biri sayılan ve Fenerbahçe’nin General Harington Kupası’nı kazandığı maçı konu alan 'Zaferin Rengi' filmi 16 Şubat günü vizyona giriyor. Beyazperdeye gelmesine sayılı günler kala filmde Atatürk'ü canlandıran Yiğit Özşener'in makyajı en çok konuşulan konulardan biri. Gelin Özşener'in Atatürk rolüne nasıl hazırlandığına hep birlikte bakalım.