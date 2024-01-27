Vizyon Tartışması Süren 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'yı, annesini ve babasını Yasemin Yalçın ve Fikret Kuşkan'ın oynadığı 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi 26 Ocak'ta vizyona girdi. Filmin hazırlık süreci ve vizyonu pek çok defa mahkemelik oldu. Gelin önce bu detaylara sonra da filmi izleyenlerden gelen ilk yorumlara hep birlikte bakalım.