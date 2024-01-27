Vizyon Tartışması Süren 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
Vizyon Tartışması Süren 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'yı, annesini ve babasını Yasemin Yalçın ve Fikret Kuşkan'ın oynadığı 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi 26 Ocak'ta vizyona girdi. Filmin hazırlık süreci ve vizyonu pek çok defa mahkemelik oldu. Gelin önce bu detaylara sonra da filmi izleyenlerden gelen ilk yorumlara hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türk rock müziği deyince yediden yetmişe herkesin aklına ilk gelen isim hiç kuşkusuz Cem Karaca'dır. 2004 yılında daha 58 yaşındayken kaybettik onu. Ancak şarkılarıyla ve tüm yaşanmışlığıyla o bu toplumun mihenk taşlarından biri...
Cem Karaca'nın hayatı film oldu biliyorsunuz ve 26 Ocak günü vizyona girdi. Ama filmin hem çekim aşaması hem de vizyonda olması davalarla gündeme geldi. Usta sanatçının son eşi İlkim Karaca, önce kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle film çekimlerinin durması için mahkemeye başvurmuş ama mahkeme reddetmişti.
Vizyona girdiği gün ise yine İlkim Karaca, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nden filmin gösteriminin durdurulmasını talep etmişti.
Ancak Cem Karaca’nın Gözyaşları film ekibinden filmin vizyonda olduğuna dair haberler almıştık. Filmin resmi hesabından "Cem Karaca'ya sahip çıkın, izleyin" mesajı yayınlanmıştı.
İsmail Hacıoğlu'nun usta sanatçıyı canlandırdığı, annesini ve babasını Yasemin Yalçın ile Fikret Kuşkan'ın oynadığı film halen vizyonda. İzleyenlerin yorumlarına bakılırsa da oldukça beğenilmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelin Cem Karaca'nın hayat hikayesini ve gözyaşlarını anlatan filme gelen ilk yorumlara hep birlikte bakalım.
1.
2.
3.
4.
İçeriğin Devamı Aşağıda
5.
6.
7.
8.
9.
İçeriğin Devamı Aşağıda
10.
11.
12.
13.
14.
İçeriğin Devamı Aşağıda
15. Siz filmi izlediniz mi ya da izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda