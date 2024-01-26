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Taner Ölmez'in "Ampute Messi" Barış Telli'nin Hayatını Canlandırdığı Filmin Fragmanı Beğeni Topladı!

Taner Ölmez'in "Ampute Messi" Barış Telli'nin Hayatını Canlandırdığı Filmin Fragmanı Beğeni Topladı!

futbol film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 16:28

Taner Ölmez'in başrolde olduğu ve Ampüte Futbol Milli Takımı’nın yıldızı Barış Telli'nin hayatını konu alan 'Hayatla Barış' filminden ilk fragman geldi. Gelin filmin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Ampüte Futbol Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Barış Telli'nin hayatını anlatan 'Hayatla Barış' filmi 23 Şubat tarihinde vizyona girecek.

Ampüte Futbol Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Barış Telli'nin hayatını anlatan 'Hayatla Barış' filmi 23 Şubat tarihinde vizyona girecek.

Film, küçük yaşta talihsiz bir kaza geçiren ama asla hayallerinden vazgeçmeyen paralimpik sporcu Barış Telli'nin mücadelesini konu alıyor.

Film, küçük yaşta talihsiz bir kaza geçiren ama asla hayallerinden vazgeçmeyen paralimpik sporcu Barış Telli'nin mücadelesini konu alıyor.

Barış Telli'yi son zamanlarda Yaratılan dizisiyle adından çok söz ettiren Taner Ölmez canlandırıyor. Ölmez'e Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

Barış Telli'yi son zamanlarda Yaratılan dizisiyle adından çok söz ettiren Taner Ölmez canlandırıyor. Ölmez'e Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle Taner Ölmez'in dublörlüğü Ampüte Futbol Milli Takımı’nın yıldızı Barış Telli'nin yaptığını ve film çekimlerinde sempatik tavırlarıyla herkesin neşe kaynağı olduğunu söylemiştik.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle Taner Ölmez'in dublörlüğü Ampüte Futbol Milli Takımı’nın yıldızı Barış Telli'nin yaptığını ve film çekimlerinde sempatik tavırlarıyla herkesin neşe kaynağı olduğunu söylemiştik.

Bu içerikte detaylı bilgi bulabilirsiniz:

Vizyon tarihine sayılı günler kala 'Hayatla Barış' filminden ilk fragman geldi. Gelin önce bir fragmanı görelim, ardından yorumlara hep birlikte bakalım.

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Siz Taner Ölmez'in müthiş oyunculuğuyla Barış Telli'nin hikayesini izleyecek misiniz? Buyrun yorumlara...

Siz Taner Ölmez'in müthiş oyunculuğuyla Barış Telli'nin hikayesini izleyecek misiniz? Buyrun yorumlara...

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