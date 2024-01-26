Taner Ölmez'in "Ampute Messi" Barış Telli'nin Hayatını Canlandırdığı Filmin Fragmanı Beğeni Topladı!

Taner Ölmez'in başrolde olduğu ve Ampüte Futbol Milli Takımı’nın yıldızı Barış Telli'nin hayatını konu alan 'Hayatla Barış' filminden ilk fragman geldi. Gelin filmin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.