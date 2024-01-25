Sofia Vergara'nın Suç İmparatoriçesini Canlandırdığı Netflix Dizisi 'Griselda'yı İzleyenlerden İlk Tepkiler

Meraklılarının heyecanla beklediği 'Griselda' dizisi bugün (25 Ocak) Netflix'te gösterime girdi. Dünyaca meşhur bir uyuşturucu tüccarı olan Griselda Blanco'nun hayatına odaklanan mini dizinin ayrıntılarını ve izleyicilerden gelen ilk tepkileri bu içerikte bulabilirsiniz.