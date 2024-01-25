Sofia Vergara'nın Suç İmparatoriçesini Canlandırdığı Netflix Dizisi 'Griselda'yı İzleyenlerden İlk Tepkiler
Sofia Vergara'nın Suç İmparatoriçesini Canlandırdığı Netflix Dizisi 'Griselda'yı İzleyenlerden İlk Tepkiler
Meraklılarının heyecanla beklediği 'Griselda' dizisi bugün (25 Ocak) Netflix'te gösterime girdi. Dünyaca meşhur bir uyuşturucu tüccarı olan Griselda Blanco'nun hayatına odaklanan mini dizinin ayrıntılarını ve izleyicilerden gelen ilk tepkileri bu içerikte bulabilirsiniz.
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Andrés Baiz tarafından yönetilen ve yapımcılığını Eric Newman ile Sofía Vergara'nın üstlendiği 'Griselda' dizisi son zamanlarda Netflix'in en çok beklenen yapımlarından biri.
Kolombiya-Amerikan yapımı olan bu suç draması, ünlü bir uyuşturucu tüccarı olan Griselda Blanco'nun hayatına odaklanıyor. Dizide Grilseda'yı dünyaca ünlü oyuncu Sofía Vergara canlandırıyor.
Dizide başrol Vergara'ya Alberto Guerra, Martin Rodriguez, Juliana Aidén Martinez, Vanessa Ferlito ve Christian Tappan gibi oyuncular eşlik ediyor.
Bu mini dizide Medellín'den kaçıp Miami'de kurduğu uyuşturucu imparatorluğunun patroniçesi hâline gelen Griselda Blanco'nun sıra dışı yaşam öyküsüne tanık oluyoruz.
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Peki diziyi izlemek için gün sayan sosyal medya kullanıcılarından ne tepki geldi? Gelin hep birlikte o tepkilere bakalım.
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6. "Hayatımdan korktuğum için çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ve Miami'ye geri dönmek isterim ama Griselda Sofia Vergara'ya %1 benzeseydi %1000 daha fazla kan dökülürdü."
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11. "Netflix'te Griselda'nın ilk bölümünü az önce bitirdim ve aman tanrım, çok güzel! Kelimenin tam anlamıyla ben:"
12. "Griselda muhteşem bir seri! Sofia Vergara, Griselda'yı gerçekten çok iyi canlandırıyor, her ne kadar birbirlerine hiç benzemeseler de"
Siz Sofia Vergara'nın Griselda Blanco'yu canlandırdığı bu mini diziyi izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!
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