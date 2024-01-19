Gupse Özay'ın Heyecanla Beklenen 'Lohusa' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
Gupse Özay'ın Heyecanla Beklenen 'Lohusa' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
Gupse Özay'ın yeni bebek sahibi bir anne babanın ve lohusalık döneminden geçen bir kadının yaşadıklarını komik bir şekilde anlattığı 'Lohusa' filmi bugün (19 Ocak) vizyona girdi. Gelin önce filmin ayrıntılarına sonra da filmi izleyenlerden gelen ilk tepkilere hep birlikte bakalım!
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2024'ün en merakla beklenen filmlerinden biri de hiç kuşkusuz Gupse Özay'ın senaristliğini yaptığı 'Lohusa'. Barış Arduç ile evliliğinden çocuğu olan Özay bu filmde lohusalık döneminde yaşadıklarını eğlenceli bir şekilde ekranlara taşıyor.
Lohusa, yeni çocuk sahibi olan bir anne ve babanın ilk 40 gün boyunca başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Filmin ana karakterleri olan Burcu ve Onur heyecanla bebeklerinin doğmasını bekleyen evli bir çifttir.
Burcu hamileliği boyunca ona doğumdan sonra başına neler geleceğini söyleyen insanları çok umursamaz. Hatta başka anneler gibi kendisinin lohusa depresyonuna girmeyeceği konusunda çok emindir.
Ancak lohusalık süreci Burcu için hiç düşündüğü gibi geçmez. Hormonları değişir, uykusuzluk çeker ve bebeğiyle tek başına ilgilenmek zorunda kalır.
Tabii yaşadığı bu durumlar da onun bazı gerçeklerle yüzleşmesine sebep olur. 'Lohusa' filmi de işte tam bu noktada Burcu'nun başına gelen olayları komik bir şekilde seyirciye yansıtır.
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Kıvanç Baruönü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Gupse Özay ve Onur Gürçay yer alıyor. Onlara Cihan Albayrak, Zerrin Nişancı, Hazal Türesan, Esra Ruşan ve Kahraman Sivri gibi isimler eşlik ediyor.
Gupse Özay'ın canlandırdığı Burcu bakalım lohusalık dönemini en iyi şekilde atlatabilecek mi? İzleyip görelim. Çünkü beklenen an geldi. Film bugün (19 Ocak) vizyona girdi. Ama gelin önce filmi ilk izleyenlerden gelen yorumlara şöyle bi' bakalım.
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Siz Lohusa'yı izlediniz mi? İzlemediyseniz Lohusa için sinemaya gitmeyi düşünüyor musunuz? Buyrun yorumlara!
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