Gupse Özay'ın Heyecanla Beklenen 'Lohusa' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

Gupse Özay'ın yeni bebek sahibi bir anne babanın ve lohusalık döneminden geçen bir kadının yaşadıklarını komik bir şekilde anlattığı 'Lohusa' filmi bugün (19 Ocak) vizyona girdi. Gelin önce filmin ayrıntılarına sonra da filmi izleyenlerden gelen ilk tepkilere hep birlikte bakalım!