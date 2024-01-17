Henry Cavill'in Başrolde Oynadığı 'Argylle'ı Yazan Yazarın Taylor Swift Olduğu İddiası Kafaları Karıştırdı

'Ben çok internette dolaşan biri değilim. Bir gün yanıma kızım geldi ve filme ilham olan kitabı neden Taylor Swift'in yazdığını bana söylemedin diye sitem etti. İnternetin gücü işte! Kızıma her ne kadar o kitabı Taylor Swift'in yazmadığını söylesem de o sosyal medyadaki teorilere inanıyordu' dedi.