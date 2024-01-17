Henry Cavill'in Başrolde Oynadığı 'Argylle'ı Yazan Yazarın Taylor Swift Olduğu İddiası Kafaları Karıştırdı
Henry Cavill'in Başrolde Oynadığı 'Argylle'ı Yazan Yazarın Taylor Swift Olduğu İddiası Kafaları Karıştırdı
Kaynak: https://screenrant.com/argylle-book-t...
Henry Cavill ve Dua Lipa'nın oyuncu kadrosunda olduğu 'Argylle' filmiyle ilgili Taylor Swift iddiası ortalığı karıştırdı. Filmin yönetmeni Matthew Vaughn'dan sosyal medyadaki teorilerle ilgili bir açıklama geldi. Detaylar içerikte!
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Başrollerinde Henry Cavill, Dua Lipa, Samuel L. Jackson, Sam Rockwell ve Ariana DeBose gibi isimlerin yer aldığı "Argylle: Gizli Casus" filmi 2 Şubat tarihinde vizyona girecek.
Henry Cavill ile Dua Lipa'nın birlikte göründüğü fragmanların heyecan yarattığı film, son zamanların en çok beklenen yapımlarından biri. Argylle, Elly Conway adındaki bir casus romanı yazarının kitaplarında olayların gerçekleşmesiyle kendini gerçek bir casusluk dünyasında bulmasını konu alıyor.
Vizyona girmesine az bir zaman kala film hakkında sosyal medyada dolaşan bir iddia kafaları karıştırmaya yetti bile. Filmi merakla bekleyen hayranlar Argylle'e ilham olan gizemli yazar Elly Conway'in aslında Taylor Swift olduğunu iddia etti.
Aylardır sosyal medyada dolaşan bu teori hakkında nihayet filmin yönetmeni Matthew Vaughn iddiaları çürütecek bir açıklama yaptı. Rolling Stone'a konuşan yönetmen "Hayır, bu doğru değil" diyerek iddialara son noktayı koydu.
"Argylle"ın yönetmeni Matthew Vaughn yaptığı açıklamada,
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Vaughn'ın açıklamasına göre Elly Conway, yazarın takma adı ve 'Argylle'a ilham olan kitabı gerçekte kimin yazdığı ise bilinmiyor. Ancak kitabın yazarının Taylor Swift olduğunu iddia edenlerin teorileri de bi' hayli ilgi çekici.
Taylor Swift hayranlarının ortaya attığı iddiaya göre Bryce Dallas Howard'ın canlandırdığı Conway, tıpkı Swift gibi baklava desenli kazakları seviyor Bir diğer iddiaya göre ise filmde Scottish Fold cinsi kedi var. Ne tesadüf ki Taylor Swift'in kedisi de aynı cinsten.
Elly Conway gerçekten Taylor Swift olabilir mi? Şimdilik bunu bilemiyoruz. Ancak 'Argylle' vizyona girince Henry Cavill'in ve Dua Lipa'nın oyunculuğunu daha çok konuşacağız orası kesin!
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