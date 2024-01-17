Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Henry Cavill'in Başrolde Oynadığı 'Argylle'ı Yazan Yazarın Taylor Swift Olduğu İddiası Kafaları Karıştırdı

Henry Cavill'in Başrolde Oynadığı 'Argylle'ı Yazan Yazarın Taylor Swift Olduğu İddiası Kafaları Karıştırdı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 15:25

Henry Cavill ve Dua Lipa'nın oyuncu kadrosunda olduğu 'Argylle' filmiyle ilgili Taylor Swift iddiası ortalığı karıştırdı. Filmin yönetmeni Matthew Vaughn'dan sosyal medyadaki teorilerle ilgili bir açıklama geldi. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://screenrant.com/argylle-book-t...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Başrollerinde Henry Cavill, Dua Lipa, Samuel L. Jackson, Sam Rockwell ve Ariana DeBose gibi isimlerin yer aldığı "Argylle: Gizli Casus" filmi 2 Şubat tarihinde vizyona girecek.

Başrollerinde Henry Cavill, Dua Lipa, Samuel L. Jackson, Sam Rockwell ve Ariana DeBose gibi isimlerin yer aldığı "Argylle: Gizli Casus" filmi 2 Şubat tarihinde vizyona girecek.

Henry Cavill ile Dua Lipa'nın birlikte göründüğü fragmanların heyecan yarattığı film, son zamanların en çok beklenen yapımlarından biri. Argylle, Elly Conway adındaki bir casus romanı yazarının kitaplarında olayların gerçekleşmesiyle kendini gerçek bir casusluk dünyasında bulmasını konu alıyor.

Henry Cavill ile Dua Lipa'nın birlikte göründüğü fragmanların heyecan yarattığı film, son zamanların en çok beklenen yapımlarından biri. Argylle, Elly Conway adındaki bir casus romanı yazarının kitaplarında olayların gerçekleşmesiyle kendini gerçek bir casusluk dünyasında bulmasını konu alıyor.

Vizyona girmesine az bir zaman kala film hakkında sosyal medyada dolaşan bir iddia kafaları karıştırmaya yetti bile. Filmi merakla bekleyen hayranlar Argylle'e ilham olan gizemli yazar Elly Conway'in aslında Taylor Swift olduğunu iddia etti.

Aylardır sosyal medyada dolaşan bu teori hakkında nihayet filmin yönetmeni Matthew Vaughn iddiaları çürütecek bir açıklama yaptı. Rolling Stone'a konuşan yönetmen "Hayır, bu doğru değil" diyerek iddialara son noktayı koydu.

Aylardır sosyal medyada dolaşan bu teori hakkında nihayet filmin yönetmeni Matthew Vaughn iddiaları çürütecek bir açıklama yaptı. Rolling Stone'a konuşan yönetmen "Hayır, bu doğru değil" diyerek iddialara son noktayı koydu.

"Argylle"ın yönetmeni Matthew Vaughn yaptığı açıklamada,

"Argylle"ın yönetmeni Matthew Vaughn yaptığı açıklamada,

'Ben çok internette dolaşan biri değilim. Bir gün yanıma kızım geldi ve filme ilham olan kitabı neden Taylor Swift'in yazdığını bana söylemedin diye sitem etti. İnternetin gücü işte! Kızıma her ne kadar o kitabı Taylor Swift'in yazmadığını söylesem de o sosyal medyadaki teorilere inanıyordu' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Vaughn'ın açıklamasına göre Elly Conway, yazarın takma adı ve 'Argylle'a ilham olan kitabı gerçekte kimin yazdığı ise bilinmiyor. Ancak kitabın yazarının Taylor Swift olduğunu iddia edenlerin teorileri de bi' hayli ilgi çekici.

Vaughn'ın açıklamasına göre Elly Conway, yazarın takma adı ve 'Argylle'a ilham olan kitabı gerçekte kimin yazdığı ise bilinmiyor. Ancak kitabın yazarının Taylor Swift olduğunu iddia edenlerin teorileri de bi' hayli ilgi çekici.

Taylor Swift hayranlarının ortaya attığı iddiaya göre Bryce Dallas Howard'ın canlandırdığı Conway, tıpkı Swift gibi baklava desenli kazakları seviyor Bir diğer iddiaya göre ise filmde Scottish Fold cinsi kedi var. Ne tesadüf ki Taylor Swift'in kedisi de aynı cinsten.

Taylor Swift hayranlarının ortaya attığı iddiaya göre Bryce Dallas Howard'ın canlandırdığı Conway, tıpkı Swift gibi baklava desenli kazakları seviyor Bir diğer iddiaya göre ise filmde Scottish Fold cinsi kedi var. Ne tesadüf ki Taylor Swift'in kedisi de aynı cinsten.

Elly Conway gerçekten Taylor Swift olabilir mi? Şimdilik bunu bilemiyoruz. Ancak 'Argylle' vizyona girince Henry Cavill'in ve Dua Lipa'nın oyunculuğunu daha çok konuşacağız orası kesin!

Elly Conway gerçekten Taylor Swift olabilir mi? Şimdilik bunu bilemiyoruz. Ancak 'Argylle' vizyona girince Henry Cavill'in ve Dua Lipa'nın oyunculuğunu daha çok konuşacağız orası kesin!

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?