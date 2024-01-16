Jeremy Strong Emmy Ödülleri Törenine Neden Katılmadığı Hakkındaki İddialara Son Noktayı Koydu!
Jeremy Strong Emmy Ödülleri Törenine Neden Katılmadığı Hakkındaki İddialara Son Noktayı Koydu!
75. Emmy Ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törende sahiplerini buldu. Geceye tüm zamanların en çok sevilen dizisi 'Succession' ve oyuncularının aldığı ödüller damgasını vurdu. Ancak ödül törenine Jeremy Strong'un katılmayışı dikkatlerden kaçmadı. Detaylar içerikte!
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Hollywood grevleri nedeniye Ocak ayına ertelenen 75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Televizyon dünyasının Oscar'ı olarak nitelendirilen törene 'Succession', 'The Bear' ve 'Beef' damgasını vurdu.
'Succession' en iyi drama dizisi ödülünü alırken Sarah Snook en iyi kadın oyuncu, Kieran Culkin en iyi erkek oyuncu, Matthew Macfadyen ise en iyi erkek yardımcı oyuncu ödülünü aldı.
Törende Succession'a ödüller yağarken gözler Kendall Logan Roy karakterini hayat veren Jeremy Strong'u aradı. Sosyal medya kullanıcıları Jeremy Strong'un neden törene katılmadığını merak ettikleri paylaşımlar yaptı. Kimi Strong'un başka projeleri de olduğunu hatırlatırken kimileri de kızgın olduğunu öne sürdü.
Jeremy Strong ise neden Emmy'ye katılmadığı iddialarına karşı son noktayı koydu. Deadline'ın haberine göre ünlü oyuncu ödül törenine katılmayı unutmuş. Bize kalırsa geçen haftaki Altın Küre ödül töreninde yaşananları tekrar yaşamak istemediğinden gitmedi.
Hatırlarsanız Altın Küre Ödülleri töreninde de dizideki oyuncular ödül kazanmış ancak Jeremy Strong'a ödül verilmemişti. Hem yurt dışındaki hem de Türkiye'de Succession hayranları Jeremy Strong'un ödül alamayışı hakkında kızdıklarını belli eden tweetler atmış; çoğunluk ise trajikomik görsel, edit ve memelerle bu durumu alay konusu yapmıştı.
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Ne diyelim Kendall rolünü yaşayarak oynamıştı Jeremy Strong. Altın Küre ya da Emmy'den biri de ona verilseydi fena olmazdı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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