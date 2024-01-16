Jeremy Strong Emmy Ödülleri Törenine Neden Katılmadığı Hakkındaki İddialara Son Noktayı Koydu!

75. Emmy Ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törende sahiplerini buldu. Geceye tüm zamanların en çok sevilen dizisi 'Succession' ve oyuncularının aldığı ödüller damgasını vurdu. Ancak ödül törenine Jeremy Strong'un katılmayışı dikkatlerden kaçmadı. Detaylar içerikte!