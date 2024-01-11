Succession, Oppenheimer, Barbie Önde! 2024 SAG Ödüllerine Aday Olan İsimler Açıklandı
Succession, Oppenheimer, Barbie Önde! 2024 SAG Ödüllerine Aday Olan İsimler Açıklandı
Oscar ödüllerine giden yolda önemli bir ödül olan SAG (The Screen Actors Guild) Oyuncular Birliği Ödülleri için aday isimler belli oldu. SAG Ödülleri'nin 15 kategorisinde kazananlar 24 Şubat Cumartesi günü belli olacak. 2023 yılına damga vuran Barbie ve Oppenheimer yarışta dörder adaylık aldı, TV kategorisine ise Succession 5 adaylık elde ederek damga vurdu. Gelin. SAG Ödülleri'ne aday olan isimlere hep birlikte bakalım.
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En İyi Erkek Oyuncu
En İyi Kadın Oyuncu
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
En İyi Toplu Performans
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En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
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En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
En İyi Toplu Performans (Drama)
En İyi Toplu Performans (Komedi)
En İyi Dublör Performansı (Film)
En İyi Dublör Performansı (Dizi)
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