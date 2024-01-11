Succession, Oppenheimer, Barbie Önde! 2024 SAG Ödüllerine Aday Olan İsimler Açıklandı

Oscar ödüllerine giden yolda önemli bir ödül olan SAG (The Screen Actors Guild) Oyuncular Birliği Ödülleri için aday isimler belli oldu. SAG Ödülleri'nin 15 kategorisinde kazananlar 24 Şubat Cumartesi günü belli olacak. 2023 yılına damga vuran Barbie ve Oppenheimer yarışta dörder adaylık aldı, TV kategorisine ise Succession 5 adaylık elde ederek damga vurdu. Gelin. SAG Ödülleri'ne aday olan isimlere hep birlikte bakalım.