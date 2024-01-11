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Succession, Oppenheimer, Barbie Önde! 2024 SAG Ödüllerine Aday Olan İsimler Açıklandı

Succession, Oppenheimer, Barbie Önde! 2024 SAG Ödüllerine Aday Olan İsimler Açıklandı

film Oscar
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 14:24

Oscar ödüllerine giden yolda önemli bir ödül olan SAG (The Screen Actors Guild) Oyuncular Birliği Ödülleri için aday isimler belli oldu. SAG Ödülleri'nin 15 kategorisinde kazananlar 24 Şubat Cumartesi günü belli olacak. 2023 yılına damga vuran Barbie ve Oppenheimer yarışta dörder adaylık aldı, TV kategorisine ise Succession 5 adaylık elde ederek damga vurdu. Gelin. SAG Ödülleri'ne aday olan isimlere hep birlikte bakalım.

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En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Erkek Oyuncu

  • Bradley Cooper / Leonard Bernstein - “Maestro”

  • Colman Domingo / Bayard Rustin - “Rustin”

  • Paul Giamatti/ Paul Hunham - “The Holdovers”

  • Cillian Murphy / J. Robert Oppenheimer - “ Oppenheimer”

  • Jeffrey Wright / Thelonious “Monk” Ellison - “American Fiction”

En İyi Kadın Oyuncu

En İyi Kadın Oyuncu

  • Annette Bening / Diana Nyad - “NYAD”

  • Lily Gladstone / Mollie Burkhart - “Killers of the Flower Moon”

  • Carey Mulligan / Felicia Montealegre - “Maestro”

  • Margot Robbie / Barbie - “Barbie”

  • Emma Stone / Bella Baxter - “Poor Things”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • Sterling K. Brown / Clifford Ellison - “American Fiction”

  • Willem Dafoe / Godwin Baxter - “Poor Things”

  • Robert De Niro / William Hale - “Killers of the Flower Moon”

  • Robert Downey Jr. / Lewis Strauss - “Oppenheimer”

  • Ryan Gosling / Ken - “Barbie

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • Emily Blunt / Kitty Oppenheimer - “Oppenheimer”

  • Danielle Brooks / Sofia - “The Color Purple”

  • Penélope Cruz / Laura Ferrari – “Ferrari”

  • Jodie Foster / Bonnie Stoll – “NYAD”

  • Da'vine Joy Randolph / Mary Lamb – “The Holdovers”

En İyi Toplu Performans

En İyi Toplu Performans

  • Barbie

  • American Fiction

  • The Color People

  • Killers of the Flower Moon

  • Oppenheimer

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En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

  • Matt Bomer / Hawkins “Hawk” Fuller - “Fellow Travelers”

  • Jon Hamm / Roy Tillman - “Fargo”

  • David Oyelowo / Bass Reeves - “Lawmen: Bass Reeves”

  • Tony Shalhoub / Adrian Monk - “Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie”

  • Steven Yeun / Danny Cho - “Beef”

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

  • Uzo Aduba / Edie Flowers - “Painkiller”

  • Kathryn Hahn / Clare Pierce - “Tiny Beautiful Things”

  • Brie Larson / Elizabeth Zott - “Lessons in Chemistry”

  • Bel Powley / Miep Gies - “A Small Light”

  • Ali Wong / Amy Lau - “Beef”

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

  • Brian Cox / Logan Roy - “Succession”

  • Billy Crudup / Cory Ellison - “The Morning Show

  • Kieran Culkin / Roman Roy - “Succession”

  • Matthew Macfadyen / Tom Wambsgans - “Succession”

  • Pedro Pascal / Joel - “The Last of Us”

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

  • Jennifer Aniston / Alex Levy - “The Morning Show

  • Elizabeth Debicki / Princess Diana - “The Crown”

  • Bella Ramsey / Ellie - “The Last of Us”

  • Keri Russell / Kate Wyler - “The Diplomat”

  • Sarah Snook / Shiv Roy - “Succession”

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

  • Brett Goldstein / Roy Kent - “Ted Lasso”

  • Bill Hader / Barry - “Barry”

  • Ebon Moss-Bachrach / Richard “Richie” Jerimovich - “The Bear”

  • Jason Sudeikis / Ted Lasso - “Ted Lasso”

  • Jeremy Allen White / Carmen “Carmy” Berzatto - “The Bear”

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En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

  • Alex Borstein / 'The Marvelous Mrs. Maisel'

  • Rachel Brosnahan /'The Marvelous Mrs. Maisel'

  • Quinta Brunson / 'Abbott Elementary'

  • Ayo Edebiri /'The Bear'

  • Hannah Waddingham / 'Ted Lasso'

En İyi Toplu Performans (Drama)

En İyi Toplu Performans (Drama)

  • The Crown

  • The Gilded Age

  • The Last of Us

  • The Morning Show

  • Succession

En İyi Toplu Performans (Komedi)

En İyi Toplu Performans (Komedi)

  • Abbott Elementary

  • The Bear

  • Barry

  • Only Murders in the Building

  • Ted Lasso

En İyi Dublör Performansı (Film)

En İyi Dublör Performansı (Film)

  • Barbie

  • Guardians of the Galaxy Vol. 3

  • Indiana Jones and the Dial of Destiny

  • John Wick: Chapter 4

  • Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1

En İyi Dublör Performansı (Dizi)

En İyi Dublör Performansı (Dizi)

  • Ashoka

  • Barry

  • Beef

  • The Last of Us

  • The Mandalorian

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