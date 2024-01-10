Star Wars Evrenine 'The Mandalorian and Grogu' İsimli Yeni Bir Film Dahil Oluyor!
Star Wars Evrenine 'The Mandalorian and Grogu' İsimli Yeni Bir Film Dahil Oluyor!
Star Wars evreninin Jon Favreau tarafından yönetilecek yeni filmi 'The Mandalorian and Grogu' resmi olarak duyuruldu.
Filmle ilgili detaylara bakalım. 👇
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Şimdiye kadar Star Wars evreninde geçen pek çok efsanevi filmin büyük ilgili görmesi devam filmlerinin ve dizilerin önünü açmıştı.
Şimdi ise Star Wars hayranlarını sevindirecek yeni bir haber geldi. Jon Favreau'nun yönetmen koltuğunda oturacağı yeni bir film geliyor.
'The Mandalorian ve Grogu' filmi ile beyazperdede Star Wars efsanesi devam edecek. Filmin yapımcılığını Favreau, Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy ve Lucasfilm baş kreatif sorumlusu Dave Filoni üstlenecek.
Kasım 2019'da Disney Plus'ın amiral gemisi dizisi olarak piyasaya sürülen ve Pedro Pascal'ın 'The Mandalorian' karakterine hayat verdiği dizide Grogu bir popüler kültür fenomeni haline gelmişti.
Yönetmen yaptığı açıklamada şunları söylüyor: "George Lucas'ın yarattığı zengin dünyada geçen hikayeleri anlatmayı çok sevdim. Mandalorian ve çırağı Grogu'yu beyaz perdeye taşıma ihtimali son derece heyecan verici."
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Film çekimlerinin bu yılın sonlarına doğru başlayacağının duyurulması izleyici de şimdiden heyecan yarattı.
Filmle ilgili detayları sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu haber sizleri de heyecanlandırdı mı? Yorumlarda buluşalım.👇
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