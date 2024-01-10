Klasik Star Wars Yapımlarından İlham Alan 'Star Wars: Ahsoka' 2. Sezon Onayını Aldı!
Klasik Star Wars Yapımlarından İlham Alan 'Star Wars: Ahsoka' 2. Sezon Onayını Aldı!
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'Clone Wars' dizisinden beri ilgi çekici bir karaktere ve hikayeye sahip 'Ahsoka’nın hikayesi yarım kalmış ve sonu hakkında pek çok teori ortaya atılmıştı.
Geçtiğimiz yıl herkesin hikayesini merakla beklediği 'Ahsoka' sonunda Disney+’ta izleyiciyle buluşmuştu.
Şu ana kadar ortalama 40 dakika süren 4 bölüm yayınlanan dizide Ahsoka’ya Rosario Dawson, Sabine Wren’e Natasha Liu Bordizzo, Morgan Elsbeth’e Diana Lee Inosanto, Hera Syndulla’ya Obi-Wan Kenobi’yi canlandıran Ewan McGregor’ın eşi Mary Elizabeth Winstead hayat veriyor.
Geçtiğimiz yıl Londra'da gerçekleşen Star Wars Celebration etkinliğinde Ahsoka'yı canlandıran Dawson, yaptığı açıklamada eğer ilk sezon beklenen ilgiyi görürse ikinci sezonun da geleceğini söylemişti.
Ahsoka'yı canlandıran Dawson'ın "Eğer ilgi görürse belki ikinci sezonu da görürüz. Tamamen size bağlı. Siz hazırsanız ben de hazırım." demesinin ardından dizi 2. sezon onayını aldı.
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Star Wars yapımlarından ilham alan dizinin büyük ilgi görmesinin ardından 2. sezon onayı alması da izleyiciyi epey mutlu etti.
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