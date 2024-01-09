Netflix'in Güney Kore Yapımı Bilim Kurgu Dizisi 'Gyesongseong Creature'ın 2. Sezon Fragmanına Gelen Tepkiler
Netflix'in Güney Kore Yapımı Bilim Kurgu Dizisi 'Gyesongseong Creature'ın 2. Sezon Fragmanına Gelen Tepkiler
Netflix'in tüm olumsuz eleştirilere rağmen küresel çapta büyük bir başarı elden Güney Kore dizisi 'Gyeongseong Creature'ın ikinci sezon fragmanı geldi.
Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım. 👇
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Netflix’te yayınlanan Güney Kore yapımı bilim kurgu dizisi 'Gyeongseong Creature’ ilk sezonuyla büyük ilgi gördü.
Bilim kurgu ve korku türünü harmanlayan dizi, 1945 yılında Güney Kore’deki Japon sömürge yönetimi sırasında geçiyor ve iki esrarengiz karakter Yoon Chae Ok ve Jang Tae Sang’ı merkezine alıyor.
1945 yılının ilkbaharında genç bir adam ile genç bir kadının insanlığın açgözlülüğünden doğan canavarlarla savaşarak bir ölüm kalım mücadelesi vermesini anlatıyor.
Kang Eun-kyung ve Chung Dong-yoon‘un yaratıcısı olduğu dizinin başrollerini Park Seo-jun ve Han So-hee paylaşıyor.
Park Seo-jun, Gyeongseong’un bölgelerinden biri olan Bukchon’un en zengin ve en çekici adamı ve aynı zamanda bölgenin saygın, iyi bağlantılara sahip ismi Jang Tae Sang’ı canlandırıyor.
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7 bölümden oluşan ilk kısım geçtiğimiz yıl 22 Aralık'ta yayınlanmış hemen ardından ikinci sezon onayını almıştı.
Hikayesiyle izleyiciyi ekrana kitleyen dizinin merakla beklenen ikinci sezon tanıtımı yayınlandı.
'Gyeongseong Creature'ın 2. sezon fragmanını birlikte izleyelim.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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