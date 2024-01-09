Netflix'in Ödüllü Dizisi 'Stranger Things'in Final Sezonunun Çekimlerine Başlandığı Duyuruldu!
Netflix'in Ödüllü Dizisi 'Stranger Things'in Final Sezonunun Çekimlerine Başlandığı Duyuruldu!
İlk olarak 2016 yılında izleyici karşısına çıkarak büyük ilgi gören Netflix'in sevilen dizisi 'Stranger Things'in beşinci ve final sezonunun çekimlerine başlandı.
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Netflix'te herkesin yıllardır severek izlediği 'Stranger Things' dizisi dünyada en çok ödül alan yapımlardan biri olmuş olabilir.
Bilim kurgu, korku ve drama türündeki dizi, genç bir çocuğun kasabada meydana gelen doğaüstü olaylar yüzünden kaybolmasını konu alıyor.
İlk bölümü 2016'da yayınlanan ve 4 sezon gösterilen dizinin final sezonu gün geçtikçe yaklaşıyor.
80'li yılların nostaljisiyle dolu olan dizi, o döneme ait popüler kültür ürünlerini tekrar gündeme taşımasıyla büyük ilgi görmüştü.
Dünya genelinde 70'ten fazla ödül alan dizinin oyuncu kadrosunda; Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Finn Wolfhard gibi isimler yer alıyor.
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Duffer Kardeşler'in imzasını taşıyan dizinin final sezonu olan 5. sezonun çekimlerine başlandığı duyuruldu.
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