Greta Gerwig'in Yönettiği 2023 Yılının En Çok Kazanan Filmi 'Barbie'nin Özgün Olmadığı Ortaya Çıktı!
Greta Gerwig'in Yönettiği 2023 Yılının En Çok Kazanan Filmi 'Barbie'nin Özgün Olmadığı Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/n-life/...
Greta Gerwig'in yönetmenliğini yaptığı 'Barbie' 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu. Oscar Ödülleri'nde kısa listeye giren filmin daha sonra 'Özgün' olarak nitelendirilmeyeceği açıklandı.
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Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak.
96’ncısı düzenlecek olan Oscar Ödülleri’nin sunuculuğunu ABD’li ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel üstlenecek.
Oscar Ödülleri'ni belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, En İyi Uluslararası Film ve En İyi Belgesel de dahil 10 dalda kısa listesini açıklamıştı.
Greta Gerwig imzalı 'Barbie' 5 kategoride listeye girmeyi başardı. Ancak 'Barbie'nin yer aldığı kategoriyle ilgili bir değişiklik oldu.
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin yazarlar komitesi "Barbie"nin Uyarlama Senaryo kategorisine alınmasına karar verdi.
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Film, gündeme geldiği ilk günden beri "Özgün Senaryo" olarak tanımlansa da Greta Gerwig ve eşi Noah Baumbach'ın yazdığı senaryo, "Uyarlama Senaryo" kategorisinde değerlendirilecek.
2023 yılında en çok kazanan film olan Barbie dünya çapında 1 milyar dolar hasılatı aşmayı başarmıştı. Bakalım aynı başarıyı Oscar Ödülleri'nde de gösterebilecek mi? Yorumlarda buluşalım.👇
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