Greta Gerwig'in Yönettiği 2023 Yılının En Çok Kazanan Filmi 'Barbie'nin Özgün Olmadığı Ortaya Çıktı!

Greta Gerwig'in yönetmenliğini yaptığı 'Barbie' 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu. Oscar Ödülleri'nde kısa listeye giren filmin daha sonra 'Özgün' olarak nitelendirilmeyeceği açıklandı.

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