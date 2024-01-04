Amerikan Film Enstitüsü Sinema Tarihinde Tüm Zamanlara Meydan Okuyarak İlham Veren 10 Filmi Listeledi!
Amerikan Film Enstitüsü Sinema Tarihinde Tüm Zamanlara Meydan Okuyarak İlham Veren 10 Filmi Listeledi!
Amerikan Film Enstitüsü sinema tarihi boyunca en ilham verici filmleri listeledi. Enstitünün seçtiği, bugüne kadar yapılmış en ilham verici 10 filmler içeriğimizde.👇
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Amerikan Film Enstitüsü, sinema tarihi boyunca hikayeleriyle izleyiciye en çok ilham veren yapımları listeledi.
İşte şimdiye kadar unutulmaz karakterleriyle ve etkileyici hikayeleriyle bizleri etkisi altına alan gelmiş geçmiş en iyi 10 filme birlikte bakalım.👇
1. Breaking Away (1979)
2. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
3. 34. Caddedeki Mucize (1947)
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4. Gazap Üzümleri (1940)
5. Bay Smith Washington'a Gidiyor (1939)
6. Rocky (1976)
7. Bülbülü Öldürmek (1962)
8. Er Ryan'ı Kurtarmak (1998)
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9. Şahane Hayat (1946)
10. Schindler'in Listesi (1993)
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