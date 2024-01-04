Amerikan Film Enstitüsü Sinema Tarihinde Tüm Zamanlara Meydan Okuyarak İlham Veren 10 Filmi Listeledi!

IMDb: 8.6

Özet: Tamamen çökmüş ve hayatına son vermek üzere olan iş insanı George Bailey tüm umudunu kaybettiğinde, ona hiç doğmamış olsaydı hayatın nasıl olacağını göstermek için yukarıdan bir melek beliriyor. İşte klasikleşmiş Şahane Hayat'ın (It's A Wonderful Life) konusu bu. Geleneksel bir Noel filmi olarak görülse de, Şahane Hayat aslında izleyicisine tatil neşesinden çok daha fazlasını sunuyor. Hayat dersleriyle dolu olan film, gösterime girdiği dönemde eleştirmenler tarafından görmezden gelinse de yıllar geçtikçe çok sevilen gerçek bir klasik haline geldi.

Yönetmen: Frank Capra

Oyuncular: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore