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Amerikan Film Enstitüsü Sinema Tarihinde Tüm Zamanlara Meydan Okuyarak İlham Veren 10 Filmi Listeledi!

Amerikan Film Enstitüsü Sinema Tarihinde Tüm Zamanlara Meydan Okuyarak İlham Veren 10 Filmi Listeledi!

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 18:01

Amerikan Film Enstitüsü sinema tarihi boyunca en ilham verici filmleri listeledi. Enstitünün seçtiği, bugüne kadar yapılmış en ilham verici 10 filmler içeriğimizde.👇

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Amerikan Film Enstitüsü, sinema tarihi boyunca hikayeleriyle izleyiciye en çok ilham veren yapımları listeledi.

Amerikan Film Enstitüsü, sinema tarihi boyunca hikayeleriyle izleyiciye en çok ilham veren yapımları listeledi.

İşte şimdiye kadar unutulmaz karakterleriyle ve etkileyici hikayeleriyle bizleri etkisi altına alan gelmiş geçmiş en iyi 10 filme birlikte bakalım.👇

İşte şimdiye kadar unutulmaz karakterleriyle ve etkileyici hikayeleriyle bizleri etkisi altına alan gelmiş geçmiş en iyi 10 filme birlikte bakalım.👇

1. Breaking Away (1979)

1. Breaking Away (1979)

IMDb: 7.7

Özet: Film liseden mezun olan 4 yakın arkadaşın, bisiklet yarışına katılma hayali olan arkadaşlarına yardımcı olmalarını anlatıyor. Dennis Quaid, Dennis Christopher ve Daniel Stern gibi isimlerin rol aldığı film, En İyi Senaryo dalında Oscar kazanmıştı. Peter Yates'in yönettiği Breaking Away, yıllara meydan okuyan ilham verici bir spor filmi. 

Yönetmen: Peter Yates

Oyuncular: Dennis Christopher, Dennis Quaid, Daniel Stern

2. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)

2. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)

IMDb: 7.9

Özet: Spielberg, gişe rekorları kıran filmi E.T. ile yalnızca 80'lerin çocuklarının değil onların ailelerinin de gönlüne taht kurdu. Unutulmaz film, yolda kalmış bir uzaylı ve onu gizlice evine götüren Elliott adında küçük bir çocuğun dostluğunu konu alıyor. Çocuk oyuncular Drew Barrymore ve Henry Thomas'ın çığır açan performanslarıyla hafızalara kazınan film, Elliott ve E.T.'nin Ay'ın önünde süzülen ikonik siluetine bakan herkese ilham veriyor. 

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Henry Thomas, Drew Barrymore, Peter Coyote

3. 34. Caddedeki Mucize (1947)

3. 34. Caddedeki Mucize (1947)

IMDb: 7.9

Özet: 1948 Akademi Ödülleri'nde geceden zaferle ayrılan film, Manhattan'daki bir mağazada Noel Baba olarak işe alınan Kris Kringle adında bir adamın hikayesini anlatıyor. Adam, gerçek Noel Baba olduğunu iddia ettiğinde akıl sağlığı sorgulanıyor ve mahkemeye çıkarılıyor. 

Yönetmen: George Seaton

Oyuncular: Edmund Gwenn, Maureen O'Hara, Johne Payne

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4. Gazap Üzümleri (1940)

4. Gazap Üzümleri (1940)

IMDb: 8.1

Özet: John Steinbeck'in unutulmaz romanından beyazperdeye uyarlanan Gazap Üzümleri, bir ailenin Büyük Buhran sırasında yoksulluktan kaçmak için Kaliforniya'ya yaptığı yolculuğu anlatıyor. John Ford'un yönettiği film, Amerikalı göçmenlerin o dönemdeki mücadelelerine ışık tutan bir klasik. 

Yönetmen: John Ford

Oyuncular: Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine

5. Bay Smith Washington'a Gidiyor (1939)

5. Bay Smith Washington'a Gidiyor (1939)

IMDb: 8.1

Özet: İlham verici klasik filmler söz konusu olduğunda, Bay Smith Washington'a Gidiyor (Mr. Smith Goes To Washington) en iyiler arasında başı çeker. Washington D.C.'deki siyasi yolsuzlukla mücadele eden yeni atanmış ABD Senatörü'nün etrafında dönen film, Frank Capra imzasını taşıyor. Bay Smith Washington'a Gidiyor, zamansız, esprili ve akıl dolu hikayesiyle izleyicileri nesiller boyu gülümsetmeye devam edecek.

Yönetmen: Frank Capra

Oyuncular: Claude Rains, James Stewart, Jean Arthur

6. Rocky (1976)

6. Rocky (1976)

IMDb: 8.1

Özet: Sylvester Stallone'yi şöhrete kavuşturan Rocky, uzun soluklu bir serinin ilk filmi. Ağır sıklet şampiyonuyla dövüşmek üzere seçilen küçük çaplı bir boksörün hikayesini anlatan film, tekrar tekrar izlenebilen klasik Hollywood filmlerinden biri olarak kabul ediliyor.  80'lerin gişe rekortmeni Karate Kid'in arkasındaki John G. Avildsen'in yönettiği film, üç Oscar kazanmıştı.

Yönetmen: John G. Avildsen

Oyuncular: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young

7. Bülbülü Öldürmek (1962)

7. Bülbülü Öldürmek (1962)

IMDb: 8.3

Özet: Bülbülü Öldürmek (To Kill A Mockingbird) sinema tarihinin en dokunaklı klasik filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Filmde Gregory Peck, Alabama'da haksız yere cinsel saldırıyla suçlanan siyahi bir adamı savunan avukat Atticus Finch'i canlandırıyor. Aynı anda hem ikna edici hem de düşündürücü olan film, izleyicisine zamanda bir kesit sunuyor. Hikaye, Scout Finch ve Boo Radley gibi sinema tarihinin en sevilen karakterlerinden ikisini içeriyor.

Yönetmen: Robert Mulligan

Oyuncular: Gregory Peck, Brock Peters, Robert Duvall

8. Er Ryan'ı Kurtarmak (1998)

8. Er Ryan'ı Kurtarmak (1998)

IMDb: 8.6

Özet: Film, kardeşleri çatışmada öldürülen bir eri kurtarmak için birliklerini düşman hatlarının gerisine götüren ve Tom Hanks tarafından canlandırılan bir yüzbaşının hikayesini anlatıyor.

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore

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9. Şahane Hayat (1946)

9. Şahane Hayat (1946)

IMDb: 8.6

Özet: Tamamen çökmüş ve hayatına son vermek üzere olan iş insanı George Bailey tüm umudunu kaybettiğinde, ona hiç doğmamış olsaydı hayatın nasıl olacağını göstermek için yukarıdan bir melek beliriyor. İşte klasikleşmiş Şahane Hayat'ın (It's A Wonderful Life) konusu bu. Geleneksel bir Noel filmi olarak görülse de, Şahane Hayat aslında izleyicisine tatil neşesinden çok daha fazlasını sunuyor. Hayat dersleriyle dolu olan film, gösterime girdiği dönemde eleştirmenler tarafından görmezden gelinse de yıllar geçtikçe çok sevilen gerçek bir klasik haline geldi. 

Yönetmen: Frank Capra

Oyuncular: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore

10. Schindler'in Listesi (1993)

10. Schindler'in Listesi (1993)

IMDb: 9.0

Özet: Birçok eleştirmen tarafından Holokost hakkındaki en güçlü film kabul edilen Schindler'in Listesi (Schindler's List), Spielberg'in tarifsiz trajediyi gerçekçi bir mercekle ele almasıyla yüceliyor. Film, binden fazla Yahudi'yi fabrikasında işe alarak kurtaran Alman sanayicinin hikayesini anlatıyor. Filmde Liam Neeson'ın yanı sıra Ralph Fiennes ve Ben Kingsley de rol alıyor.

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes

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