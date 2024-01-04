Jack Black, Jason Momoa'nın Başrolünde Yer Aldığı 'Minecraft' Filminin Kadrosuna Dahil Oldu!
Jack Black, Jason Momoa'nın Başrolünde Yer Aldığı 'Minecraft' Filminin Kadrosuna Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
Başrolünde Jason Momoa'nın yer aldığı 'Minecraft'ın film uyarlaması için prodüksiyonun başlamasından hemen önce ekibe 'Süper Mario Kardeşler Filmi'nin kötü karakteri Bowser'ı seslendiren Jack Black katıldı.
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"Minecraft" filmi, bugüne kadar 300 milyon kopya satan ve aylık 140 milyon aktif oyuncuya sahip, aynı adlı, çok satan Mojang video oyunundan beyaz perdeye uyarlanıyor.
Jared Hess tarafından yönetilen filmin yapımcıları arasında Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Momoa, Torfi Frans Olafsson, Vu Bui ve merhum Jill Messick yer alacak.
Şimdilik resmi olarak sadece Jason Momoa'nın yer aldığı 'Minecraft' film uyarlaması için vizyon tarihi 4 Nisan 2025 olarak belirlendi.
Filmin yönetmeni Jared Hess geçtiğimiz yıl filmin ana karakterini Jason Momoa'nın seslendireceğini açıklamıştı.
Ekibe katılan son isim ise Jack Black oldu. Prodüksiyonun başlamasından hemen önce, "Minecraft" filminin kadrosuna katıldı.
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Ayrıca Emma Myers, Danielle Brooks ve Sebastian Eugene gibi isimlerin bulunduğu kadroda Deadline'ın haberine göre; Jack Black 'Steve' rolünü oynayacak.
Konusu gizli tutulan filmle ilgili detaylar için beklemedeyiz. Siz Jack Black'in kadroya dahil olmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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