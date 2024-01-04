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İngiliz Suç Draması 'Peaky Blinders'ın Yaratıcısı Steven Knight Film Hakkında Yeni Gelişmeleri Aktardı!

İngiliz Suç Draması 'Peaky Blinders'ın Yaratıcısı Steven Knight Film Hakkında Yeni Gelişmeleri Aktardı!

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 17:00

Steven Knight’ın yaratıcısı olduğu, oyuncu kadrosunda Cillian Murphy, Paul Anderson, Helen McCrory, Sophie Rundle ve Ned Dennehy gibi yetenekli isimlerin yer aldığı 'Peaky Blinders' dizisi 2022 yılında veda etmişti. 

Günümüzün en çok konuşulan dizilerinden biri olan 'Peaky Blinders'ın uzun metrajlı filmiyle ilgili bazı gelişmeler yaşandı. Detaylara birlikte bakalım. 👇

Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
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Yaratıcılığını Steven Knight’ın yaptığı ve oyuncu kadrosunda Cillian Murphy, Paul Anderson, Helen McCrory, Sophie Rundle ve Ned Dennehy gibi isimlerin olduğu 'Peaky Blinders' dizisi 2013 yılında yayın hayatına başladı.

Yaratıcılığını Steven Knight’ın yaptığı ve oyuncu kadrosunda Cillian Murphy, Paul Anderson, Helen McCrory, Sophie Rundle ve Ned Dennehy gibi isimlerin olduğu 'Peaky Blinders' dizisi 2013 yılında yayın hayatına başladı.

1910'ların endüstri devrimi sonrası İngiltere'de geçen ve kendi hayran kitlesini yaratan 'Peaky Blinders' 6. sezonuyla 2022 yılında veda etti.

1910'ların endüstri devrimi sonrası İngiltere'de geçen ve kendi hayran kitlesini yaratan 'Peaky Blinders' 6. sezonuyla 2022 yılında veda etti.

İngiliz suç draması türündeki dizi ilk başlarda çok fazla bilinmiyordu. Ancak Netflix’e geçmesi ile birlikte popülerliğini iyice arttırdı ve günümüzün en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.

İngiliz suç draması türündeki dizi ilk başlarda çok fazla bilinmiyordu. Ancak Netflix’e geçmesi ile birlikte popülerliğini iyice arttırdı ve günümüzün en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.

Yetenekli oyuncu Cillian Murphy, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Birmingham'da karizmatik ve kurnaz bir suç patronu olan Tommy Shelby'yi canlandırmıştı.

Yetenekli oyuncu Cillian Murphy, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Birmingham'da karizmatik ve kurnaz bir suç patronu olan Tommy Shelby'yi canlandırmıştı.

Steven Knight bir süre önce serinin uzun metrajlı bir filmle tamamlanacağını açıklamıştı ancak asıl soru projenin ne zaman hayata geçirilecek olmasıydı.

Steven Knight bir süre önce serinin uzun metrajlı bir filmle tamamlanacağını açıklamıştı ancak asıl soru projenin ne zaman hayata geçirilecek olmasıydı.
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Geçtiğimiz yılın sonunda Radio Times ile "The Redemption of Thomas Shelby" balesini konuşmak için bir araya gelen Knight, filmle ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu:

Geçtiğimiz yılın sonunda Radio Times ile "The Redemption of Thomas Shelby" balesini konuşmak için bir araya gelen Knight, filmle ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu:

'Şu anda sadece senaryonun son kısımları üzerinde çalışıyorum. Klavyenin başına oturup başlıyorum. Benim için biraz rüya görmek gibi. Orada oturuyorsunuz ve bütün ilham geliyor. Şu anki plan, bunu gelecek yılın ortasında (2024) çekmeye başlamak.'

Cillian Murphy, Margot Robbie ile yakın zamanda gerçekleştirdiği Variety 'Actors on Actors' sohbetinde ise film fikrine açık olduğunu ifade etmişti.

Cillian Murphy, Margot Robbie ile yakın zamanda gerçekleştirdiği Variety 'Actors on Actors' sohbetinde ise film fikrine açık olduğunu ifade etmişti.

Uzun zamandır beklenen senaryonun ilerleme kaydetmesi sizleri de heyecanlandırdı mı? Yorumlarda buluşalım.

Uzun zamandır beklenen senaryonun ilerleme kaydetmesi sizleri de heyecanlandırdı mı? Yorumlarda buluşalım.

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