İngiliz Suç Draması 'Peaky Blinders'ın Yaratıcısı Steven Knight Film Hakkında Yeni Gelişmeleri Aktardı!

Steven Knight’ın yaratıcısı olduğu, oyuncu kadrosunda Cillian Murphy, Paul Anderson, Helen McCrory, Sophie Rundle ve Ned Dennehy gibi yetenekli isimlerin yer aldığı 'Peaky Blinders' dizisi 2022 yılında veda etmişti.

Günümüzün en çok konuşulan dizilerinden biri olan 'Peaky Blinders'ın uzun metrajlı filmiyle ilgili bazı gelişmeler yaşandı. Detaylara birlikte bakalım. 👇