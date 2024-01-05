HBO'nun Beğenilen Komedi Dizisi 'Hacks'in 3. Sezonunun Ne Zaman Geleceği Belli Oldu!
HBO'nun Beğenilen Komedi Dizisi 'Hacks'in 3. Sezonunun Ne Zaman Geleceği Belli Oldu!
HBO Max, ilk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan komedi dizisi 'Hacks'in yeni sezonunun geleceği zamanı açıkladı.
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Başrollerinde Jean Smart ve Hannah Einbinder'ın yer aldığı HBO Max'in iki sezondur devam eden dizisi 'Hacks' 2022 Emmy Ödülleri'nde "En İyi Komedi Dizisi" ve "Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu" da dahil olmak üzere toplam 17 adaylık kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
En beğenilen komedi dizilerinden biri olan 'Hacks', efsanevi bir Las Vegas komedyeni olan Deborah Vance'in popülaritesini kaybettikten sonra bu duruma bir çözüm yolu bulmasını anlatıyor.
Son derece başarılı iki sezonu arkasında bırakan dizi hakkında HBO Max Orijinal İçerik Başkanı Sarah Aubrey, yenileme hakkında yaptığı açıklamada; "İzleyicilerden ve basının tepkisinden çok memnunuz ve bu muhteşem, eğlenceli, hareketli şovdan daha fazlasını sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
Dizinin yaratıcısı Paul W. Downs, "Bunun, anlatmak istediğimiz daha büyük bir hikayenin sadece ikinci bölümü gibi hissediyoruz. Ve şovu başlattığımızda, aslında dizinin biteceği yeri belirledik."
"Bu iki kadını gelecekte ne bekliyor?" sorusunu cevaplayacak üçüncü sezon, Deborah ve Ava'yı geleceğe doğru takip edecek.
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İzleyici tarafından heyecanla beklenen 'Hacks'in üçüncü sezonunun bahar aylarında çıkacağı doğrulandı.
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