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Game of Thrones'un Yaratıcılarının Yeni Projesi 3 Cisim Problemi'nin Fragmanına İlk Tepkiler Geldi!

Game of Thrones'un Yaratıcılarının Yeni Projesi 3 Cisim Problemi'nin Fragmanına İlk Tepkiler Geldi!

dizi Netflix film
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 07:32

Game of Thrones'un yaratıcılarının yeni eseri 3 Cisim Problemi'nden yeni bir fragmanı yayınlandı ve izleyicilerden ilk yorumlar geldi. 

Gelin yorumlara birlikte bakalım!

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Netflix'in heyecanla beklenen bilim kurgu dizisi ‘3 Cisim Problemi’ için geri sayım başladı.

Netflix'in heyecanla beklenen bilim kurgu dizisi ‘3 Cisim Problemi’ için geri sayım başladı.

Game of Thrones’un yaratıcıları David Benioff, D.B. Weiss ve Alexander Woo'nun elinden çıkan dizi 21 Mart 2024 tarihinde seyircisiyle buluşacak!

Game of Thrones’un yaratıcıları David Benioff, D.B. Weiss ve Alexander Woo'nun elinden çıkan dizi 21 Mart 2024 tarihinde seyircisiyle buluşacak!

"3 Cisim Problemi", Liu Cixin'in kaleminden çıkan son dönemlerin en çok beğeni toplayan bilim kurgu destanlarından birine dayanıyor.

"3 Cisim Problemi", Liu Cixin'in kaleminden çıkan son dönemlerin en çok beğeni toplayan bilim kurgu destanlarından birine dayanıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Vedette Lim, Avital Lvova, Rosalind Chao yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Vedette Lim, Avital Lvova, Rosalind Chao yer alıyor.

Dizide Çin'in Kültür Devrimi'nin arka planında geçen gizli bir askeri proje, uzaylılarla temas kurmak için uzaya sinyaller gönderiyor.

Dizide Çin'in Kültür Devrimi'nin arka planında geçen gizli bir askeri proje, uzaylılarla temas kurmak için uzaya sinyaller gönderiyor.
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Yıkımın eşiğindeki bir uzaylı uygarlığı sinyali yakalıyor ve Dünyayı işgal etmeyi planlıyor.

Yıkımın eşiğindeki bir uzaylı uygarlığı sinyali yakalıyor ve Dünyayı işgal etmeyi planlıyor.

Hayranlar tarafından şimdiden merakla beklenen ödüllü kitap uyarlaması bu bilimkurgu dizisinden geçtiğimiz saatlerde bir fragman yayınlandı.

Hayranlar tarafından şimdiden merakla beklenen ödüllü kitap uyarlaması bu bilimkurgu dizisinden geçtiğimiz saatlerde bir fragman yayınlandı.

İşte 3 Cisim Problemi'nden yeni fragman! Hemen sizi fragmanla yalnız bırakalım...

Fragmanı izleyenlerden ilk tepkiler gecikmedi.

Fragmanı izleyenlerden ilk tepkiler gecikmedi.
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Şimdi de gelin tepkilere birlikte bakalım!

Şimdi de gelin tepkilere birlikte bakalım!
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Siz 3 Cisim Problem'ini izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz 3 Cisim Problem'ini izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!

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