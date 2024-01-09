Rızaya Dayalı Demişti! Altın Küre Ödüllü Film Oyuncusu Samuel Theis Cinsel Saldırıyla Suçlandı
Rızaya Dayalı Demişti! Altın Küre Ödüllü Film Oyuncusu Samuel Theis Cinsel Saldırıyla Suçlandı
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/oyuncu...
'Bir Düşüşün Anatomisi' filminin yıldız oyuncusu Samuel Theis, cinsel saldırı ile suçlanıyor. Variety'nin haberini yaptığı olayın iddialarına gelin hep birlikte bakalım.
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2023 yılında gösterime giren 'Bir Düşüşün Anatomisi' filmi son dönemlerde ödül törenlerinde adından çok sık söz ettiriyor. Fransız sinemasının en ses getiren yapımlarından biri olan film geçtiğimiz günlerde Altın Küre ödülü almıştı.
Altın Küre ödüllerinin daha yankıları silinmeden magazin dünyasına filmin başrolü hakkında bomba bir iddia düştü. 'Bir Düşüşün Anatomisi' filminde Samuel Maleski rolüne hayat veren ünlü oyuncu Samuel Theis cinsel saldırıyla suçlanıyor.
Duvar'ın aktardığına ve Variety'de yer alan habere göre Fransız oyuncu ve film yapımcısı Theis, yönetmenliğini yaptığı "Je Le Jure" adlı filmin kadrosundan bir ekip üyesinin onu cinsel saldırı ile suçlaması nedeniyle çıkarıldı.
Olayla ilgili açıklamalar yapan Samuel Theis, söz konusu iddiayı ortaya atan kişiyle ilişkilerinin rızaya dayalı olduğunu söyledi ve iddiaları reddetti.
Fransız Liberation gazetesinin yayımladığı bir haberde ise konuyla ilgili daha farklı bir iddia var. Gazetede iddia edilen cinsel saldırı olayının 2023 yılının temmuz ayında kiralık bir apartman dairesindeki özel bir parti sırasında meydana geldiği ifade edildi.
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Yönetmen koltuğunda Justine Triet'in oturduğu 'Bir Düşüşün Anatomisi' filminin başrollerinde Sandra Hüller ve Samuel Theis bulunuyor. Film, kocasını öldürmekle suçlanan bir kadının mahkemede sürecinde yaşadığı ahlaki ikilemi konu alıyor.
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