Çok Sinir Bozucular! "Kuzuların Sessizliği" Filminin Oyuncusu Jodie Foster Z Kuşağını Yerden Yere Vurdu
Çok Sinir Bozucular! "Kuzuların Sessizliği" Filminin Oyuncusu Jodie Foster Z Kuşağını Yerden Yere Vurdu
Kaynak: https://www.haberturk.com/jodie-foste...
ABD'li ünlü oyuncu Jodie Foster, Z kuşağıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kuzuların Sessizliği filminin FBI ajanı yıldızı Foster, Z kuşağıyla çalışmanın zorluklarından bahsetti. Detaylar içerikte.
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Jodie Foster'ı nasıl bilirsiniz diye sorsalar herhalde çoğunuz Robert De Niro ile oynadığı Taksi Şoförü filmindeki çocuk fahişe rolüyle ve...
Anthony Hopkins ile başrolünü paylaştığı Kuzuların Sessizliği'ndeki FBI ajanı Clarice Starling rolüyle tanıdığınızı söylersiniz.
Oyuncu en son 2023 yılında gösterime giren ve en sevilen film listelerinde son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz 'Nyad' filminde Annette Bening ile başrolleri paylaşmıştı.
Oscar ödüllü 61 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde Z kuşağıyla ilgili samimi ve eleştiri dolu bazı itiraflarda bulundu.
Habertürk'ün aktardığına göre Foster, Z kuşağının iş hayatına yönelik bakış açısındaki farklıklara dikkat çekti. Ünlü oyuncu İngiliz Guardian gazetesine verdiği röportajda,
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Bir diğer örnek ise yazışmalar!
"Biz özgür değildik"
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