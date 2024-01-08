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Çok Sinir Bozucular! "Kuzuların Sessizliği" Filminin Oyuncusu Jodie Foster Z Kuşağını Yerden Yere Vurdu

Çok Sinir Bozucular! "Kuzuların Sessizliği" Filminin Oyuncusu Jodie Foster Z Kuşağını Yerden Yere Vurdu

Magazin
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 10:15

ABD'li ünlü oyuncu Jodie Foster, Z kuşağıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kuzuların Sessizliği filminin FBI ajanı yıldızı Foster, Z kuşağıyla çalışmanın zorluklarından bahsetti. Detaylar içerikte.

Kaynak: https://www.haberturk.com/jodie-foste...
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Jodie Foster'ı nasıl bilirsiniz diye sorsalar herhalde çoğunuz Robert De Niro ile oynadığı Taksi Şoförü filmindeki çocuk fahişe rolüyle ve...

Jodie Foster'ı nasıl bilirsiniz diye sorsalar herhalde çoğunuz Robert De Niro ile oynadığı Taksi Şoförü filmindeki çocuk fahişe rolüyle ve...

Anthony Hopkins ile başrolünü paylaştığı Kuzuların Sessizliği'ndeki FBI ajanı Clarice Starling rolüyle tanıdığınızı söylersiniz.

Anthony Hopkins ile başrolünü paylaştığı Kuzuların Sessizliği'ndeki FBI ajanı Clarice Starling rolüyle tanıdığınızı söylersiniz.

Oyuncu en son 2023 yılında gösterime giren ve en sevilen film listelerinde son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz 'Nyad' filminde Annette Bening ile başrolleri paylaşmıştı.

Oyuncu en son 2023 yılında gösterime giren ve en sevilen film listelerinde son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz 'Nyad' filminde Annette Bening ile başrolleri paylaşmıştı.

Oscar ödüllü 61 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde Z kuşağıyla ilgili samimi ve eleştiri dolu bazı itiraflarda bulundu.

Oscar ödüllü 61 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde Z kuşağıyla ilgili samimi ve eleştiri dolu bazı itiraflarda bulundu.

Habertürk'ün aktardığına göre Foster, Z kuşağının iş hayatına yönelik bakış açısındaki farklıklara dikkat çekti. Ünlü oyuncu İngiliz Guardian gazetesine verdiği röportajda,

Habertürk'ün aktardığına göre Foster, Z kuşağının iş hayatına yönelik bakış açısındaki farklıklara dikkat çekti. Ünlü oyuncu İngiliz Guardian gazetesine verdiği röportajda,

'Z kuşağından kişilerle çalışmak gerçekten çok sinir bozucu. Onların iş ortamındaki tavırlarını anlamakta güçlük çekiyorum. Mesela şöyle şeyler yapabiliyorlar; 'Bugün kendimi iyi hissetmiyorum. İşe 10.30'da geleceğim' gibisinden şeyler söyleyebiliyorlar.

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Bir diğer örnek ise yazışmalar!

Jodie Foster röportajda e-mail yazışmalarına ve dilbilgisi kurallarına da dikkat çekti. Ünlü oyuncu, 'Z kuşağıdan bir kişiye bu kurallara dikkat etmesi gerektiğini söylediğimde aldığım cevap 'Neden dikkat edeyim ki, bu biraz sınırlayıcı değil mi?' oluyor.

"Biz özgür değildik"

"Biz özgür değildik"

Jodie Foster röportajında 'The Last of Us' ve 'Game of Thrones' dizileriyle ünlenen 20 yaşındaki Bella Ramsey'i 'özgünlük timsali' sözleriyle övdü. Foster, 'Ramsey ile bir ödül töreninde tanıştık. Üzerinde bir takım elbise vardı ve makyajsızdı. Bizim gençliğimizde herhangi bir törene böyle katılmak mümkün değildi. Çünkü biz özgür değildik. Umarım onların bu özgünlük hareketi özgürlük getirir' dedi.

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