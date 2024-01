Çok Sinir Bozucular! "Kuzuların Sessizliği" Filminin Oyuncusu Jodie Foster Z Kuşağını Yerden Yere Vurdu

Jodie Foster röportajında 'The Last of Us' ve 'Game of Thrones' dizileriyle ünlenen 20 yaşındaki Bella Ramsey'i 'özgünlük timsali' sözleriyle övdü. Foster, 'Ramsey ile bir ödül töreninde tanıştık. Üzerinde bir takım elbise vardı ve makyajsızdı. Bizim gençliğimizde herhangi bir törene böyle katılmak mümkün değildi. Çünkü biz özgür değildik. Umarım onların bu özgünlük hareketi özgürlük getirir' dedi.