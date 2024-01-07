Caitlyn Jenner'ın Trans Olduğunu Öğrenen Bülent Ersoy'dan "Bu da mı Döndü?" Şaşkınlığı!
Caitlyn Jenner'ın Trans Olduğunu Öğrenen Bülent Ersoy'dan "Bu da mı Döndü?" Şaşkınlığı!
Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner'ın trans kadın olduğunu öğrenen Bülent Ersoy şaşkınlığını gizleyemedi.
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Türk magazininin öncüleri Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman, "Dünya Güzelleri Masada" programı ile kasıp kavurmaya devam ediyor.
Her açıklamasıyla masaya damgasını vuran ve magazin gündeminden düşmeyen isim ise Bülent Ersoy'un ta kendisi.
Geçtiğimiz bölüme Banu Alkan'ın azılı düşmanı sayılacak Kylie Jenner damgasını vurdu!
Banu Alkan'a 'özenmesiyle' bilinen Jenner'ın ailesinden de bu bölümde bahsedildi.
Kylie Jenner'ın babası Bruce Jenner, Nisan 2015'te bir trans kadın olduğunu açıklayarak isminin 'Caitlyn' olduğunu duyurdu.
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Ersoy, Kylie Jenner'ın ebeveyni Caitlyn Jenner'ı duyunca "Babası annesi mi olmuş?" şaşkınlığını yaşadı.
"Bu da mı döndü?" diyen Ersoy, sonra sevinçli bir ifadeyle "Canım merhaba, nasıl yaptın, aferin" dedi.
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