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Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Kamuda Bayram Tatili 9 Gün Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Kamuda Bayram Tatili 9 Gün Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.03.2025 - 20:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık.' ifadelerini kullandı.

Bu açıklama ile bayramda tatil 9 güne çıkmış oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram tatili ile ilgili açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram tatili ile ilgili açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne yükseldiğini açıkladı.

29 Mart’ta başlayacak bayram tatili 9 gün boyunca sürecek ve 7 Nisan’da yeniden işbaşı yapılacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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