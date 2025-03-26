Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Kamuda Bayram Tatili 9 Gün Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Kamuda Bayram Tatili 9 Gün Oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık.' ifadelerini kullandı.
Bu açıklama ile bayramda tatil 9 güne çıkmış oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram tatili ile ilgili açıklamada bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın