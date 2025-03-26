Bolu’daki Yangın Faciası: Otel Sahibi Halit Ergül’ün Eşi ve Kızları da Tutuklandı
Bolu’daki Yangın Faciası: Otel Sahibi Halit Ergül’ün Eşi ve Kızları da Tutuklandı
Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciaya dönüşmüş ve çocuğu çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti.
Otelin sahibi Halit Ergül yangından hemen sonra tutuklanmıştı. Yangın faciası soruşturmasında bugün yeni gelişme yaşandı.
Otel yönetiminde görev alan Halit Ergül’ün eşi ve iki kızı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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21 Ocak’ta çıkan yangın tüm oteli sarmış ve faciaya dönmüştü.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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