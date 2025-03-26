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Bolu’daki Yangın Faciası: Otel Sahibi Halit Ergül’ün Eşi ve Kızları da Tutuklandı

Bolu’daki Yangın Faciası: Otel Sahibi Halit Ergül’ün Eşi ve Kızları da Tutuklandı

Bolu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.03.2025 - 20:16

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciaya dönüşmüş ve çocuğu çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Otelin sahibi Halit Ergül yangından hemen sonra tutuklanmıştı. Yangın faciası soruşturmasında bugün yeni gelişme yaşandı.

Otel yönetiminde görev alan Halit Ergül’ün eşi ve iki kızı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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21 Ocak’ta çıkan yangın tüm oteli sarmış ve faciaya dönmüştü.

21 Ocak’ta çıkan yangın tüm oteli sarmış ve faciaya dönmüştü.

78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını ile ilgili soruşturma sürüyor. Bu sabah saatlerinde tutuklu bulunan otelin sahibi Halit Ergül’ün eşi ve 2 kızı gözaltına alınmıştı.

Yangın günü otelde bulunan Ergül ailesinin yangın büyümeden otelden çıkarak alevleri izlediği iddia edilmişti.

Ergül ailesinden 3 tutuklama daha!

Ergül ailesinden 3 tutuklama daha!

Emrullah Erdinç'in haberine göre Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın soruşturmasında tutuklu bulunan otel sahibi Halit Ergül’ün eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül, kızı Elif Aras ve şirket ortaklarından diğer kızı Ceyda Hacıbekiroğlu, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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