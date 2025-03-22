79 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Kartalkaya Yangın Faciasına İlişkin Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı!
79 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Kartalkaya Yangın Faciasına İlişkin Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://x.com/ekoltvv/status/19034541...
79 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kartalkaya yangın faciasında yeni bir gelişme yaşandı. Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin bilirkişi raporu, 60 günün ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. Yangına ilişkin bilirkişi raporu da ortaya çıktı. Raporda 'İçişleri Bakanlığı’na bağlı İl Özel İdaresi görevini gereği gibi yapmadı.' ifadeleri yer aldı. Raporu Ekol TV açıkladı.
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79 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kartalkaya yangın faciasında bilirkişi raporu ortaya çıktı.
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Ekol TV'nin açıkladığı bilirkişi raporunda yer alan maddeler:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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