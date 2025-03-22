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79 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Kartalkaya Yangın Faciasına İlişkin Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı!

79 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Kartalkaya Yangın Faciasına İlişkin Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.03.2025 - 18:11

79 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kartalkaya yangın faciasında yeni bir gelişme yaşandı. Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin bilirkişi raporu, 60 günün ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. Yangına ilişkin bilirkişi raporu da ortaya çıktı. Raporda 'İçişleri Bakanlığı’na bağlı İl Özel İdaresi görevini gereği gibi yapmadı.' ifadeleri yer aldı. Raporu Ekol TV açıkladı.

Kaynak: https://x.com/ekoltvv/status/19034541...
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79 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kartalkaya yangın faciasında bilirkişi raporu ortaya çıktı.

79 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kartalkaya yangın faciasında bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel yangınına ilişkin bilirkişi raporu, olaydan 60 gün sonra tamamlandı. Raporda, ihmaller zincirinin baş aktörleri tek tek sıralanırken, Bolu İl Özel İdaresi 'denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadığı' gerekçesiyle birinci derece sorumlu olarak gösterildi.

Ekol TV'nin açıkladığı bilirkişi raporunda yer alan maddeler:

Ekol TV'nin açıkladığı bilirkişi raporunda yer alan maddeler:

  • Otel sahipleri ve yönetimi, tesisin eksikliklerini bilerek gidermedi ve birden fazla güvenlik ihlaline sebep oldu.

  • Bolu İl Özel İdaresi, denetim görevini yerine getirmeyerek en büyük sorumluluğu üstlendi.

  • Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, denetimlerde özensiz davrandı, tespit edilen eksiklikleri gerektiği şekilde işlem yapmadan bıraktı.

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı, turistik tesislerin güvenliğini sağlama konusunda yetersiz kaldı.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli denetimleri zamanında gerçekleştirmedi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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