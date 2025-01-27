Bolu Kartalkaya’daki Yangının Nedeni Belli Oldu: Kızgın Yağa Su ile Müdahale!
Bolu Kartalkaya’daki Yangının Nedeni Belli Oldu: Kızgın Yağa Su ile Müdahale!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sonucunda 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın sonrasında birçok tartışma gündemdeki yerini korurken şimdi de yangının çıkış nedeni hakkında bir haber gündeme geldi.
Sabah’ta yer alan habere göre; Grand Kartal Otel'de kahvaltı hazırlıkları sırasında pleyt ızgaradaki kızgın yağ alev aldı. Mutfak çalışanlarının su dökerek yaptığı yanlış müdahale sonrası alevlerin yayıldığı ortaya çıktı.
İşte Kartalkaya’daki yangın faciasındaki son detaylar…
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Kartalkaya’ya adını veren otel olduğu belirtilen Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sonucunda 78 kişi hayatını kaybetmişti.
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Savcılık soruşturmasının sürdüğü felaket olay hakkında yeni bir detay daha ortaya çıktı.
Sabah’ta yer alan habere göre; Soruşturmada elde edilen bilgilere göre, yangının sabah kahvaltısı hazırlıkları sırasında pleyt ızgaradan sıçrayan kızgın yağdan kaynaklandığı, mutfak çalışanlarının çıkan alevlere su dökerek yaptığı yanlış müdahale sonucu yangının büyüdüğü belirtildi.
Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde gece saat 03.21'de başlayan yangın öncesinde restoran çalışanları kahvaltı hazırlıklarına başladı.
İddiaya göre çalışanlar kahvaltı hazırlığında kullanılan pleyt ızgarayı çalıştırdı.
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Uzun süre açık kalan ve ısınan cihaz üzerindeki kızgın yağ bir anda alev aldı.
Mutfaktan alevlerin yükseldiğini gören aşçı ile mutfak çalışanları yangına müdahale etmek istedi. Alevlere yangın tüpü ile müdahale etmek yerine yanan cihazı suyla söndürmeye çalıştı. Ancak kızgın yağın suyla teması sonrasında alevler daha da büyüyerek etrafa yayıldı.
Alevler, temizlenmeyen davlumbazdan bacaya sıçradığı, buradan da çatıya yayılarak oteli kısa sürede sardığı kaydedildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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