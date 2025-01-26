Grand Kartal Otel'in Aşçısından Açıklama: "Yangın Dedektörü Çalışmıyor, Sulama Sistemi Yok, Yangın Tüpü Yok"
Grand Kartal Otel'in Aşçısından Açıklama: "Yangın Dedektörü Çalışmıyor, Sulama Sistemi Yok, Yangın Tüpü Yok"
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam...
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de gerçekleşen yangın tüm ülkeyi yasa boğmuştu. 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangında ihmaller zinciri acımızı daha da büyütmüştü. Kim ya da kimlerin sorumlu olduğuna dair tartışmalar sürerken, bir yandan da otelde yangın ihtimaline dair alet ve ekipman yetersizliği konuşulmuştu. Otelin aşçılarından Mustafa Serbest, Sabah'a konuşarak otel ve yangın faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Sabah
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonucu 78 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, oteldeki ihmaller zinciri acımızı daha da büyütmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya tarihine giren bir faciaya dönüşen yangının üzerinden günler geçmesine rağmen, otelle ilgili 'sorumlu'yu bulma çabası hala sürüyor.
Ruhsatın verilmesiyle ilgili soru ve sorunların dışında otelde yangına dair bulunması gerekenlerin olmadığı iddiası da acımızın yanına bir de büyük bir öfke eklemişti.
Facidan yaralı kurtulan otelin aşçılarından Mustafa Serbest, yaşananları ve merak edilenleri Sabah'a yanıtladı. 3 yıldır kış sezonunda aşçılık yaptığını, bu nedenle bölgeyi ve oteli iyi bildiğini belirten Serbest, yaşanan faciayı gözler önüne serdi.
Odasının ikinci katta bulunduğunu belirten Mustafa Serbest, "Gece sese uyandım, arkadaşımız uyandırdı, saat yaklaşık 02.45-03.00 gibiydi. 'Yangın var' diye bağırışlar vardı. Çıktığımızda her taraf dumandı zaten. Panikle ne yapacağımızı şaşırdım. O kadar dumanlıydı ki nefes alamıyorduk, gözlerimiz görmüyordu." dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dışarıya çıktığında otelin alevler içinde olduğunu söyleyen Serbest, insanların camlardan yardım istediğini dile getirdi. 26 yaşındaki genç aşçı ayrıca itfaiyenin yaklaşık 1 saat sonra olay yerine geldiğini, oteldekilerin kurtulmak için pencerelerden atladığını söyledi.
"Ben ölmediğime pişmanım çünkü o çığlığı duysanız... Kendi babası çocuğunu atıyor. Siz yaşayabilir misiniz böyle bir şeyi? Herkes kendi canını ortaya koydu. Bir umut olarak atladı herkes. Can pazarıydı orası. Çığlık çığlığaydı her taraf. Yardım edemiyorsun, sadece bakabiliyorsun. Edebildiğin kadar ettin ama daha fazlasını yapamıyorsun. Girip de alamadan çıkmak da vardı. Her taraf dumandı"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"Garajın kapısı kapalıydı. Garaj kapısını kaldırmaya çalıştık 15-20 kişi. Ardından dışarıya attık kedimizi. O zamana kadar çok fazla alev yoktu, dumandı."