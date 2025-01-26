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Grand Kartal Otel'in Aşçısından Açıklama: "Yangın Dedektörü Çalışmıyor, Sulama Sistemi Yok, Yangın Tüpü Yok"

Grand Kartal Otel'in Aşçısından Açıklama: "Yangın Dedektörü Çalışmıyor, Sulama Sistemi Yok, Yangın Tüpü Yok"

Bolu yangın
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.01.2025 - 19:42

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de gerçekleşen yangın tüm ülkeyi yasa boğmuştu. 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangında ihmaller zinciri acımızı daha da büyütmüştü. Kim ya da kimlerin sorumlu olduğuna dair tartışmalar sürerken, bir yandan da otelde yangın ihtimaline dair alet ve ekipman yetersizliği konuşulmuştu. Otelin aşçılarından Mustafa Serbest, Sabah'a konuşarak otel ve yangın faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam...
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Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonucu 78 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, oteldeki ihmaller zinciri acımızı daha da büyütmüştü.

Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonucu 78 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, oteldeki ihmaller zinciri acımızı daha da büyütmüştü.

Dünya tarihine giren bir faciaya dönüşen yangının üzerinden günler geçmesine rağmen, otelle ilgili 'sorumlu'yu bulma çabası hala sürüyor.

Dünya tarihine giren bir faciaya dönüşen yangının üzerinden günler geçmesine rağmen, otelle ilgili 'sorumlu'yu bulma çabası hala sürüyor.

Bolu Belediyesi mi, Kültür ve Turizm Bakanlığı mı sorusu her gün hem ekranlarda hem de sosyal medyada konuşuluyor.

Ruhsatın verilmesiyle ilgili soru ve sorunların dışında otelde yangına dair bulunması gerekenlerin olmadığı iddiası da acımızın yanına bir de büyük bir öfke eklemişti.

Ruhsatın verilmesiyle ilgili soru ve sorunların dışında otelde yangına dair bulunması gerekenlerin olmadığı iddiası da acımızın yanına bir de büyük bir öfke eklemişti.

Facidan yaralı kurtulan otelin aşçılarından Mustafa Serbest, yaşananları ve merak edilenleri Sabah'a yanıtladı. 3 yıldır kış sezonunda aşçılık yaptığını, bu nedenle bölgeyi ve oteli iyi bildiğini belirten Serbest, yaşanan faciayı gözler önüne serdi.

Facidan yaralı kurtulan otelin aşçılarından Mustafa Serbest, yaşananları ve merak edilenleri Sabah'a yanıtladı. 3 yıldır kış sezonunda aşçılık yaptığını, bu nedenle bölgeyi ve oteli iyi bildiğini belirten Serbest, yaşanan faciayı gözler önüne serdi.

Odasının ikinci katta bulunduğunu belirten Mustafa Serbest, "Gece sese uyandım, arkadaşımız uyandırdı, saat yaklaşık 02.45-03.00 gibiydi. 'Yangın var' diye bağırışlar vardı. Çıktığımızda her taraf dumandı zaten. Panikle ne yapacağımızı şaşırdım. O kadar dumanlıydı ki nefes alamıyorduk, gözlerimiz görmüyordu." dedi.

Odasının ikinci katta bulunduğunu belirten Mustafa Serbest, "Gece sese uyandım, arkadaşımız uyandırdı, saat yaklaşık 02.45-03.00 gibiydi. 'Yangın var' diye bağırışlar vardı. Çıktığımızda her taraf dumandı zaten. Panikle ne yapacağımızı şaşırdım. O kadar dumanlıydı ki nefes alamıyorduk, gözlerimiz görmüyordu." dedi.

'Ben kendim elleyerek çıktım, az çok yolu bildiğim için. Çıktık garaja doğru. Garajın kapısı kapalıydı. Garaj kapısını kaldırmaya çalıştık 15-20 kişi. Ardından dışarıya attık kedimizi. O zamana kadar çok fazla alev yoktu, dumandı. Ben 03.30'da çıktım dışarı. Yaklaşık yarım saat ya da 40 dakika içerde cebelleştik gibi bir şey.' 

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Dışarıya çıktığında otelin alevler içinde olduğunu söyleyen Serbest, insanların camlardan yardım istediğini dile getirdi. 26 yaşındaki genç aşçı ayrıca itfaiyenin yaklaşık 1 saat sonra olay yerine geldiğini, oteldekilerin kurtulmak için pencerelerden atladığını söyledi.

Dışarıya çıktığında otelin alevler içinde olduğunu söyleyen Serbest, insanların camlardan yardım istediğini dile getirdi. 26 yaşındaki genç aşçı ayrıca itfaiyenin yaklaşık 1 saat sonra olay yerine geldiğini, oteldekilerin kurtulmak için pencerelerden atladığını söyledi.

'Bazılarını kurtarma şansımız oldu, bazılarını kurtaramadık. Onlar atlamadan önce altlarına yatak atıyorduk. Atlayanlara denk getirmeye çalışıyorduk. Otelde yangın dedektörü vardı ama çalışmıyordu. Yangın tüpü görmedim sayılır. Bir bildiğim kadarıyla aşçıbaşının ofisinin önünde vardı. Başka hiç görmedim. Sulama sistemi yoktu otelde. Yangın merdiveni vardı ama aslında orayı personel kullanıyordu. Uyarı levhaları vardı ama ışıklandırması yetersizdi. Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı. Kapıların büyük ihtimalle bir tanesi yanınca duman içeri girdi.'

"Ben ölmediğime pişmanım çünkü o çığlığı duysanız... Kendi babası çocuğunu atıyor. Siz yaşayabilir misiniz böyle bir şeyi? Herkes kendi canını ortaya koydu. Bir umut olarak atladı herkes. Can pazarıydı orası. Çığlık çığlığaydı her taraf. Yardım edemiyorsun, sadece bakabiliyorsun. Edebildiğin kadar ettin ama daha fazlasını yapamıyorsun. Girip de alamadan çıkmak da vardı. Her taraf dumandı"

"Ben ölmediğime pişmanım çünkü o çığlığı duysanız... Kendi babası çocuğunu atıyor. Siz yaşayabilir misiniz böyle bir şeyi? Herkes kendi canını ortaya koydu. Bir umut olarak atladı herkes. Can pazarıydı orası. Çığlık çığlığaydı her taraf. Yardım edemiyorsun, sadece bakabiliyorsun. Edebildiğin kadar ettin ama daha fazlasını yapamıyorsun. Girip de alamadan çıkmak da vardı. Her taraf dumandı"

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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xeteb92327

"Garajın kapısı kapalıydı. Garaj kapısını kaldırmaya çalıştık 15-20 kişi. Ardından dışarıya attık kedimizi. O zamana kadar çok fazla alev yoktu, dumandı."