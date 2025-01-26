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Yakalandılar: Yangında Hayatını Kaybedenlerin Aileleriyle Dalga Geçmişlerdi

Yakalandılar: Yangında Hayatını Kaybedenlerin Aileleriyle Dalga Geçmişlerdi

Bolu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.01.2025 - 16:19

Bolu’daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerini telefonla arayarak dalga geçen şahısların görüntüleri tepki çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında isimleri belirlenen 5 kişiden 3’ü gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerin gözaltına alınma görüntülerini paylaştı.

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Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasında 76 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasında 76 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bir grubun yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini telefonla rahatsız ettiği yer almıştı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bir grubun yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini telefonla rahatsız ettiği yer almıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray’da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D., Nevşehir’de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis’te ikamet eden 19 yaşındaki D.D.’nin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray’da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D., Nevşehir’de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis’te ikamet eden 19 yaşındaki D.D.’nin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltı görüntüleri 👇

Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.

Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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