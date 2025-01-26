Yakalandılar: Yangında Hayatını Kaybedenlerin Aileleriyle Dalga Geçmişlerdi
Yakalandılar: Yangında Hayatını Kaybedenlerin Aileleriyle Dalga Geçmişlerdi
Bolu’daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerini telefonla arayarak dalga geçen şahısların görüntüleri tepki çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında isimleri belirlenen 5 kişiden 3’ü gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerin gözaltına alınma görüntülerini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasında 76 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bir grubun yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini telefonla rahatsız ettiği yer almıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray’da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D., Nevşehir’de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis’te ikamet eden 19 yaşındaki D.D.’nin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.
Gözaltı görüntüleri 👇
Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın