Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Yangın Soruşturmasına Tepki: “Adil Bir Soruşturma Yürütülmüyor”
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Yangın Soruşturmasına Tepki: “Adil Bir Soruşturma Yürütülmüyor”
Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yangın soruşturmasının adil olarak yürütülmediğini iddia etti. Facia ile ilgili sorumlu olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kimsenin gözaltına alınmadığını hatırlatan Özcan, “Mübarek günde yetkililere hatırlatıyorum, ‘Yarın utanmamak, vicdan azabı çekmemek için bugünlerde adaletli adımlar atınız.' ifadelerini kullandı.
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Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesi tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu.
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Otelin denetleme sorumluluğu için Bolu Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı topu birbirine atarken, Bolu Belediye Başkanı Tanu Özcan’dan adil bir soruşturma yürütülmesi çağrısı geldi.
“Kartalkaya’da yaşanan facia dolayısıyla Milletimizin acısı hala çok büyük. Herkes şu an Bolu’daki soruşturmayı bekliyor. Ama üzülerek söylüyorum ki burada tarafsız, adil ve objektif bir soruşturma yapılmıyor.”
“Yasalar ve yönetmeliklere göre, yanan turizm belgeli otelin denetim sorumlusu olan Turizm Bakanlığı’nın ne genel ne de yerel bir yetkilisinin tek kelime ifadesine başvurulmadı.”
“Yanan otele inşaat ruhsatı, iskan ruhsatı verdiği bizzat bakan tarafından paylaşılan İl Özel İdare yetkililerine bir tek soru sorulmadı.”
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“Bakanlıkça yetkilendirilen, yangın dahil her türlü denetimi yapan özel firma yetkililerine ve bu binaya yangın sigortası yapan sigorta şirketine bir tek soru dahi sorulmadı.”
“Burada yürütülen soruşturma, yangını söndürmeye çalışmaktan başka hiçbir sorumluluğu olmayan itfaiye teşkilatı çalışanlarına yöneltilerek, bakan ve hükümetin atadığı bürokratlar aklanmaya çalışılıyor. “
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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