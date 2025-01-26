Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Yangın Soruşturmasına Tepki: “Adil Bir Soruşturma Yürütülmüyor”

Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yangın soruşturmasının adil olarak yürütülmediğini iddia etti. Facia ile ilgili sorumlu olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kimsenin gözaltına alınmadığını hatırlatan Özcan, “Mübarek günde yetkililere hatırlatıyorum, ‘Yarın utanmamak, vicdan azabı çekmemek için bugünlerde adaletli adımlar atınız.' ifadelerini kullandı.