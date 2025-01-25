Acılı Ailelerle Dalga Geçenlere Bakanlıktan Jet Soruşturma Açıldı

Türkiye'yi derinden sarsan yangın felaketiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan bir video, büyük tepki topladı. Videoda, Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yakınlarını kaybeden ailelerin telefonla arandığı ve bu aramalarda kayıplarıyla ilgili küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı görüldü.

Kayıtlar, 'arkadaşımdı' diyerek konuşmaya başlayan kişilerin, ardından hayatını kaybedenlere yönelik ağza alınmayacak hakaretler ve küfürler ettiği anları içeriyor. Acılı ailelerin konuşmakta zorlandığı anlarda, dalga geçen kişilerin kahkaha attıkları da dikkat çekiyor.

Bu görüntüler üzerine sosyal medya kullanıcıları, emniyet ve bakanlıkları etiketleyerek suç duyurusunda bulundu ve sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu.