Acılı Ailelerle Dalga Geçenlere Bakanlıktan Jet Soruşturma Açıldı
Türkiye'yi derinden sarsan yangın felaketiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan bir video, büyük tepki topladı. Videoda, Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yakınlarını kaybeden ailelerin telefonla arandığı ve bu aramalarda kayıplarıyla ilgili küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı görüldü.
Kayıtlar, 'arkadaşımdı' diyerek konuşmaya başlayan kişilerin, ardından hayatını kaybedenlere yönelik ağza alınmayacak hakaretler ve küfürler ettiği anları içeriyor. Acılı ailelerin konuşmakta zorlandığı anlarda, dalga geçen kişilerin kahkaha attıkları da dikkat çekiyor.
Bu görüntüler üzerine sosyal medya kullanıcıları, emniyet ve bakanlıkları etiketleyerek suç duyurusunda bulundu ve sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu.
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerinin aranarak hakaret ve küfür edildiği iddialarına ilişkin paylaşılan görüntüler hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın inceleme başlattığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin kısa bir açıklama yayınlandı:
Buna göre, şüpheliler hakkında "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "Kişinin hatırasına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez." dedi.
Tunç'un paylaşımı şu şekilde:
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