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Acılı Ailelerle Dalga Geçenlere Bakanlıktan Jet Soruşturma Açıldı

Acılı Ailelerle Dalga Geçenlere Bakanlıktan Jet Soruşturma Açıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.01.2025 - 01:01

Türkiye'yi derinden sarsan yangın felaketiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan bir video, büyük tepki topladı. Videoda, Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yakınlarını kaybeden ailelerin telefonla arandığı ve bu aramalarda kayıplarıyla ilgili küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı görüldü.

Kayıtlar, 'arkadaşımdı' diyerek konuşmaya başlayan kişilerin, ardından hayatını kaybedenlere yönelik ağza alınmayacak hakaretler ve küfürler ettiği anları içeriyor. Acılı ailelerin konuşmakta zorlandığı anlarda, dalga geçen kişilerin kahkaha attıkları da dikkat çekiyor.

Bu görüntüler üzerine sosyal medya kullanıcıları, emniyet ve bakanlıkları etiketleyerek suç duyurusunda bulundu ve sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu.

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Otel yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerinin aranarak hakaret ve küfür edildiği iddialarına ilişkin paylaşılan görüntüler hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın inceleme başlattığı bildirildi.

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerinin aranarak hakaret ve küfür edildiği iddialarına ilişkin paylaşılan görüntüler hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın inceleme başlattığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin kısa bir açıklama yayınlandı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin kısa bir açıklama yayınlandı:

ılığı konuya ilişkin soruşturma başlattığını da duyurdu. Yapılan açıklamada 'Sosyal medyada gündeme gelen ve linki yukarıda yer verilen konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir'

Buna göre, şüpheliler hakkında "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "Kişinin hatırasına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Buna göre, şüpheliler hakkında "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "Kişinin hatırasına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez." dedi.

Tunç'un paylaşımı şu şekilde:

Tunç'un paylaşımı şu şekilde:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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