Turhan Çömez'den AKP'ye Katılan Kürşad Zorlu'ya Ağır İfadeler
Turhan Çömez'den AKP'ye Katılan Kürşad Zorlu'ya Ağır İfadeler
İYİ Parti'den istifaların ardı arkası kesilmiyor. İYİ Parti kurmayları seçim dönemi pek çok yapıyı AKP ile ilişkilendirse de istifa eden vekiller çoğunlukla AKP'ye katılıyor. Son katılan isim ise Kürşad Zorlu oldu. Ünal Karaman'ın katılması da an meselesi görülüyor. Turhan Çömez bugün Kürşad Zorlu'ya ağır ifadelerle yüklendi.
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, AKP'nin "yeni transferi" Kürşad Zorlu'yu hedef alan ağır ifadeler kullandı.
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Çömez, Sözcü TV yayınında Zorlu'nun konuşma yapmadan önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a gidip danıştığını açıkladı.
Çömez, "Ben grup başkan vekili olarak Kürşad Bey bu konuda konuşma yapar mısınız dediğimde koşa koşa Hakan Fidan'a gidip "ne söyleyeyim" derdi." dedi.
Sunucu İpek Özbey'in "Bunu ne zaman fark ettiniz?" sorusuna ise Çömez daha ağır ifadelerle yanıt verdi.
Turhan Çömez, "Uzun bir süredir sarayla düşüp kalktığını biliyoruz da utanır mı, varsa bir parça onuru kendine gelir mi diye bekledik" açıklaması yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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