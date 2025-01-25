Turhan Çömez'den AKP'ye Katılan Kürşad Zorlu'ya Ağır İfadeler

İYİ Parti'den istifaların ardı arkası kesilmiyor. İYİ Parti kurmayları seçim dönemi pek çok yapıyı AKP ile ilişkilendirse de istifa eden vekiller çoğunlukla AKP'ye katılıyor. Son katılan isim ise Kürşad Zorlu oldu. Ünal Karaman'ın katılması da an meselesi görülüyor. Turhan Çömez bugün Kürşad Zorlu'ya ağır ifadelerle yüklendi.