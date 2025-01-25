Boluspor - Gençlerbirliği Maçında İki Takım da Kartalkaya'daki Acıyı Unutmadı

Bugün 1.Lig'de Boluspor-Gençlerbirliği maçı vardı. Matem havasında geçen maçta iki taraf da Kartalkaya'yı unutmadı. Gençlerbirliği'nin 2-0 kazandığı maçta misafir takım gollere de sevinmedi. Maçta Gençlerbirliği taraftarı sloganlar atarken Boluspor taraftarı da yaşamını kaybedenleri andı. Maça ortak pankartla çıktı.