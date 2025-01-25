Boluspor - Gençlerbirliği Maçında İki Takım da Kartalkaya'daki Acıyı Unutmadı
Boluspor - Gençlerbirliği Maçında İki Takım da Kartalkaya'daki Acıyı Unutmadı
Bugün 1.Lig'de Boluspor-Gençlerbirliği maçı vardı. Matem havasında geçen maçta iki taraf da Kartalkaya'yı unutmadı. Gençlerbirliği'nin 2-0 kazandığı maçta misafir takım gollere de sevinmedi. Maçta Gençlerbirliği taraftarı sloganlar atarken Boluspor taraftarı da yaşamını kaybedenleri andı. Maça ortak pankartla çıktı.
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Bugün Boluspor-Gençlerbirliği maçında her iki takım futbolcuları da maça ortak pankartla çıktı. Pankartta "Başımız Sağ Olsun #Kartalkaya" yazıyordu.
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Gençlerbirliği takımı da maça ev sahibi Boluspor gibi Başımız Sağ Olsun tişörtü giyerek çıkmayı tercih etti.
Boluspor taraftarı ise İstiklal Marşı öncesinde ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu pankartları kaldırarak isimleri tek tek andı.
Gençlerbirliği ayrıca sosyal medyada tüm fotoğrafları "siyah beyaz" olarak kullandı. Gençlerbirliği taraftarı ise "Katiller halka hesap verecek" sloganları attı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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