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Guardiola'nın 60 Milyon Euroluk Yıldızına Türk Kulüpleri 200 Bin Euro Vermemiş

Guardiola'nın 60 Milyon Euroluk Yıldızına Türk Kulüpleri 200 Bin Euro Vermemiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.01.2025 - 17:30

Dünya transfer gündemi Manchester City'nin yeni yıldızını konuşuyor. Lens'in geçtiğimiz sezon başında 450 bin Euro'ya transfer ettiği Özbek Abdukodir Khusanov artık Manchester City oyuncusu. Transfer bedeli ise 40 milyon Euro oldu. Bu transferin ardından gözler Türk takımlarına çevrildi. Türk takımları neden böyle yıldızlar bulamıyor. Ama bir menajer genç oyuncunun Türkiye'de reddedildiğini açıkladı.

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Lens, geçtiğimiz sezon 450 bin Euro'ya kadrosuna Özbekistan'dan genç bir oyuncuyu sessiz sedasız katmıştı.

Lens, geçtiğimiz sezon 450 bin Euro'ya kadrosuna Özbekistan'dan genç bir oyuncuyu sessiz sedasız katmıştı.

Çok geçmeden Khusanov kendini Premier Lig'de hem de ligin dev takımlarından Manchester City'de buldu.

Çok geçmeden Khusanov kendini Premier Lig'de hem de ligin dev takımlarından Manchester City'de buldu.

40 Mlyon Euro'ya transfer olan Khusanov, 200 bin Euro'ya Türk takımlarının kapısından dönmüş.

40 Mlyon Euro'ya transfer olan Khusanov, 200 bin Euro'ya Türk takımlarının kapısından dönmüş.

Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan menajer Doğan Ercan, "100-200 bin Euro bedelle getirebilirdik ama takımlarımız ilgilenmedi" dedi.

Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan menajer Doğan Ercan, "100-200 bin Euro bedelle getirebilirdik ama takımlarımız ilgilenmedi" dedi.

Abdullah Avcı'ya yardımcısı aracılığıyla Trabzonspor için önerdiğini söyleyen Ercan, "Biz sana döneceğiz dediler ama dönen yok" dedi. Ayrıca Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş'a da önermiş.

Abdullah Avcı'ya yardımcısı aracılığıyla Trabzonspor için önerdiğini söyleyen Ercan, "Biz sana döneceğiz dediler ama dönen yok" dedi. Ayrıca Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş'a da önermiş.
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Ercan, "Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'ti. Onlara da defalarca söyledim. Bana hala dönecekler, artık Manchester City'ye dönerler" dedi.

Ercan, "Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'ti. Onlara da defalarca söyledim. Bana hala dönecekler, artık Manchester City'ye dönerler" dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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