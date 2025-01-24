Guardiola'nın 60 Milyon Euroluk Yıldızına Türk Kulüpleri 200 Bin Euro Vermemiş

Dünya transfer gündemi Manchester City'nin yeni yıldızını konuşuyor. Lens'in geçtiğimiz sezon başında 450 bin Euro'ya transfer ettiği Özbek Abdukodir Khusanov artık Manchester City oyuncusu. Transfer bedeli ise 40 milyon Euro oldu. Bu transferin ardından gözler Türk takımlarına çevrildi. Türk takımları neden böyle yıldızlar bulamıyor. Ama bir menajer genç oyuncunun Türkiye'de reddedildiğini açıkladı.

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