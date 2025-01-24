Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Skriniar'ın, Osimhen'in Maske Takmasına Sebep Olduğunu Biliyor muydunuz?

Fenerbahçe, Galatasaray'ın kadrosuna katmayı çok istediği Milan Skriniar transferinde hızlı davranarak, yıldız savunma oyuncusunu sağlık kontrollerinden geçirdi ve kadrosuna kattı. Bu transfer, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük sevinç yaratırken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Ancak Skriniar hakkında dikkat çeken bir detay, futbolseverleri şaşırttı. Detaylar @futbolun.gerceklerii isimli sosyal medya hesabında paylaşıldı.