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Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Skriniar'ın, Osimhen'in Maske Takmasına Sebep Olduğunu Biliyor muydunuz?

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Skriniar'ın, Osimhen'in Maske Takmasına Sebep Olduğunu Biliyor muydunuz?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 15:11

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Fenerbahçe, Galatasaray'ın kadrosuna katmayı çok istediği Milan Skriniar transferinde hızlı davranarak, yıldız savunma oyuncusunu sağlık kontrollerinden geçirdi ve kadrosuna kattı. Bu transfer, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük sevinç yaratırken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Ancak Skriniar hakkında dikkat çeken bir detay, futbolseverleri şaşırttı. Detaylar @futbolun.gerceklerii isimli sosyal medya hesabında paylaşıldı.

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Victor Osimhen'in sahada yüzünde maske ile mücadele etmesinin sebebinin, Milan Skriniar’ın Inter forması giydiği döneme dayandığı öğrenildi.

Victor Osimhen'in sahada yüzünde maske ile mücadele etmesinin sebebinin, Milan Skriniar’ın Inter forması giydiği döneme dayandığı öğrenildi.

Olay, Inter-Napoli maçında yaşandı. Hava topuna çıkan Skriniar, Osimhen'e sert bir müdahalede bulundu.

Olay, Inter-Napoli maçında yaşandı. Hava topuna çıkan Skriniar, Osimhen'e sert bir müdahalede bulundu.

Bu faulün ardından yüzünde birden fazla kırık oluşan ve bu sezon Galatasaray forması giyen Osimhen, o günden bu yana maçlara maskeyle çıkıyor.

Bu faulün ardından yüzünde birden fazla kırık oluşan ve bu sezon Galatasaray forması giyen Osimhen, o günden bu yana maçlara maskeyle çıkıyor.

Skriniar'ın Süper Lig'deki performansı şimdiden merakla bekleniyor!

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Çomar_Sken_Jüpiter

videoyu hazırlayan osimhenin faul yaptığını anlamayacak kadar futboldan uzak galiba :)