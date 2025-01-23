Ekran Bağımlılığının Önüne Sporla Geçin

Günümüzde teknoloji, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Özellikle çocuklar, tabletler, telefonlar ve bilgisayarlar gibi cihazlarla fazla vakit geçiriyor. Ancak, bu teknolojik bağımlılık çocukların hem fiziksel hem de zihinsel sağlıkları üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Uzun süre ekran başında kalmak, göz sağlığı sorunlarına, hareketsizlik nedeniyle fiziksel rahatsızlıklara ve sosyal izolasyona yol açabiliyor.

İşte tam bu noktada, ekran başında geçirilen süreyi dengelemek ve ekran bağımlılığını azaltmak için spor devreye giriyor.

Peki ekran bağımlılığını azaltmak için neler yapabiliriz? Spor, bu konuda çocuklarımıza ve bizlere nasıl yardımcı olabilir?

Gelin, birlikte inceleyelim…