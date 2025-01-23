Taraftarlar Nefesini Tuttu Ama Gol Gelmedi: Fenerbahçe, Lyon’la 0-0 Berabere Kaldı!
Taraftarlar Nefesini Tuttu Ama Gol Gelmedi: Fenerbahçe, Lyon’la 0-0 Berabere Kaldı!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında konuk ettiği Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelede gol sesi çıkmazken temsilcimiz önemli fırsatları değerlendiremedi.
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon’u ağırladı. Ülker Stadı’nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
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Müsabakanın ilk yarısında her iki takım da net gol pozisyonları bulsa da kalecilerin ve savunmaların başarılı müdahaleleri sonucu skoru değiştiremedi. Özellikle 44. dakikada Fenerbahçe’nin forveti En-Nesyri’nin vuruşu az farkla dışarı giderek temsilcimizin öne geçme şansını kaçırmasına neden oldu.
Hakem Simone Sozza’nın yönettiği maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı. İlk yarının son dakikalarında Lyonlu oyuncu Niakhate, yaptığı müdahale sonrası önce kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Ancak VAR incelemesi sonrası karar sarı karta çevrildi.
İkinci yarıda da her iki takım gol arayışını sürdürse de istediği sonucu elde edemedi. Fenerbahçe’nin 2. dakikada Yusuf Akçiçek ile yakaladığı önemli fırsat maçın geneline damga vuran anlardan biri olarak öne çıktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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Biz bu sene hiç olumlu taç kullanamıyoruz farkettiniz mi? her taç rakibe gidiyo
Taça varana kadar neleri kullanamıyoruz.... Beştepelere giden penaltılar, frikikler, şutlar............
Çok kötü bir mactı bizimkinden daha kötü ☹️
😝🤪😜😛😋😀😂🤣😃😄😅🤤😆😁😝🤪😜😛😝😝