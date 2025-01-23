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Young Boys Seyircisi Minik Celtic Taraftarına Unutulmaz Bir An Yaşattı

Young Boys Seyircisi Minik Celtic Taraftarına Unutulmaz Bir An Yaşattı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.01.2025 - 14:49

Türk futbolundaki kaos her geçen gün tribünlere de yansımakta. Özellikle büyük takım taraftarlarının birçok deplasmanda gerginlik yaşadığına şahit oluyoruz. Avrupa'da ise durum oldukça farklı.

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İskoçya'nın köklü kulübü Celtic, Şampiyonlar Ligi'ndeki yedinci maçında Galatasaray'ın geçtiğimiz aylardaki rakibi Young Boys'u konuk etti.

İskoçya'nın köklü kulübü Celtic, Şampiyonlar Ligi'ndeki yedinci maçında Galatasaray'ın geçtiğimiz aylardaki rakibi Young Boys'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Ev sahibi ekip, mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Mücadelenin sonunda minik bir Celtic taraftarı, coşkulu deplasman tribününü alkışladı.

Mücadelenin sonunda minik bir Celtic taraftarı, coşkulu deplasman tribününü alkışladı.

Young Boys seyircisi de kendisine mükemmel bir hatıra bıraktı 👇🏻

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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