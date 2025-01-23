Young Boys Seyircisi Minik Celtic Taraftarına Unutulmaz Bir An Yaşattı
Young Boys Seyircisi Minik Celtic Taraftarına Unutulmaz Bir An Yaşattı
Türk futbolundaki kaos her geçen gün tribünlere de yansımakta. Özellikle büyük takım taraftarlarının birçok deplasmanda gerginlik yaşadığına şahit oluyoruz. Avrupa'da ise durum oldukça farklı.
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İskoçya'nın köklü kulübü Celtic, Şampiyonlar Ligi'ndeki yedinci maçında Galatasaray'ın geçtiğimiz aylardaki rakibi Young Boys'u konuk etti.
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Ev sahibi ekip, mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Mücadelenin sonunda minik bir Celtic taraftarı, coşkulu deplasman tribününü alkışladı.
Young Boys seyircisi de kendisine mükemmel bir hatıra bıraktı 👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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