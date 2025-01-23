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İstifa Sesleri: Galatasaray Taraftarı Transfer Gelmeyince İsyan Etmeye Başladı

İstifa Sesleri: Galatasaray Taraftarı Transfer Gelmeyince İsyan Etmeye Başladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.01.2025 - 13:44

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Galatasaray'ın transferde istediği sonuçlara ulaşamaması taraftarının canını sıktı. Sarı-kırmızı renklere gönül verenler, Fenerbahçe'nin art arda yaptığı takviyelerin ardından sosyal medyada yönetimlerini istifaya davet etti.

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Sezona şampiyonluk sözüyle başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'la uzun süredir 8 olan puan farkını 6'ya indirmeyi başardı.

Sezona şampiyonluk sözüyle başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'la uzun süredir 8 olan puan farkını 6'ya indirmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, kupa umudunun yeniden yeşermesiyle birlikte transferde dikkat çekici hamlelere imza attı.

Sarı-lacivertliler, kupa umudunun yeniden yeşermesiyle birlikte transferde dikkat çekici hamlelere imza attı.

Aston Villa'dan Diego Carlos'u kadrosuna katan Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın çok istediği Skriniar'ı da renklerine bağladı.

Aston Villa'dan Diego Carlos'u kadrosuna katan Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın çok istediği Skriniar'ı da renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulübün gündemindeki isimlerle hala anlaşma sağlamaması, sosyal medyada taraftarlarına"istifa" dedirtti.

Sarı-kırmızılı kulübün gündemindeki isimlerle hala anlaşma sağlamaması, sosyal medyada taraftarlarına"istifa" dedirtti.
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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