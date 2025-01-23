İstifa Sesleri: Galatasaray Taraftarı Transfer Gelmeyince İsyan Etmeye Başladı
İstifa Sesleri: Galatasaray Taraftarı Transfer Gelmeyince İsyan Etmeye Başladı
Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Galatasaray'ın transferde istediği sonuçlara ulaşamaması taraftarının canını sıktı. Sarı-kırmızı renklere gönül verenler, Fenerbahçe'nin art arda yaptığı takviyelerin ardından sosyal medyada yönetimlerini istifaya davet etti.
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Sezona şampiyonluk sözüyle başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'la uzun süredir 8 olan puan farkını 6'ya indirmeyi başardı.
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Sarı-lacivertliler, kupa umudunun yeniden yeşermesiyle birlikte transferde dikkat çekici hamlelere imza attı.
Aston Villa'dan Diego Carlos'u kadrosuna katan Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın çok istediği Skriniar'ı da renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulübün gündemindeki isimlerle hala anlaşma sağlamaması, sosyal medyada taraftarlarına"istifa" dedirtti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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