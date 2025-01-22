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Kim Bu İsim? Sosyal Medyada Fenerbahçeleri Heyecanlandıran Transfer Paylaşımı

Kim Bu İsim? Sosyal Medyada Fenerbahçeleri Heyecanlandıran Transfer Paylaşımı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.01.2025 - 00:11

Diego Carlos ve Milan Skriniar ile defansını güçlendiren Fenerbahçe'nin ileri uca yeni yıldız bir isim katıp katmayacağı futbol gündeminde merak edilen konuların başında geliyor. Sosyal medyada birçok iddia ortaya atılırken bir paylaşım çok konuşuldu.

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Fenerbahçe ile ilgili transfer haberlerini aktaran yayıncı Serkan Gazioğlu, X'ten merak uyandıran bir gönderi yayınlandı. 👇

Fenerbahçe ile ilgili transfer haberlerini aktaran yayıncı Serkan Gazioğlu, X'ten merak uyandıran bir gönderi yayınlandı. 👇
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Yıldız transferinin habercisi olduğu düşünülen paylaşım, çok kısa sürede büyük bir etkileşim aldı.

Yıldız transferinin habercisi olduğu düşünülen paylaşım, çok kısa sürede büyük bir etkileşim aldı.
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Akıllara kimler kimler gelmedi ki? Griezmann, Rashford, Ronaldo... 👇

Akıllara kimler kimler gelmedi ki? Griezmann, Rashford, Ronaldo... 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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