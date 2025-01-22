Ahmet Çakar Kendisine Dava Açan Hadise'ye Yine Hakaret Etti!
Ahmet Çakar Kendisine Dava Açan Hadise'ye Yine Hakaret Etti!
Hadise, futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın kendisi hakkındaki yakışıksız sözlerine dava açmıştı. Çakar, sosyal medya hesabından ünlü şarkıcıya cevap verdi. 'Bak Hadise Hanım' diyerek yine skandal ifadeler kullandı.
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İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Hadise, geçmişte yaşadığı bir ilişkiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.
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Hedef göstermeden dile getirdiği sözler, eski sevgilisi Sinan Akçıl tarafından ele alınınca magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.
Dikkat çeken konuya futbol yorumcusu Ahmet Çakar da dahil olmuştu.
Çakar, Hadise'yi hedef alarak “Hadise terbiyesiz bir kadın. Görgüsüz bir kadınmış” ifadelerini kullanmış, daha sonra da "Cahil bir kadın. Kezban..." diyerek de sosyal medyada tartışma yaratmıştı.
39 yaşındaki ünlü şarkıcı, Çakar'ın bu sözlerine tazminat davası açmıştı.
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Futbol yorumcusu, Hadise'ye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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