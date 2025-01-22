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Ahmet Çakar Kendisine Dava Açan Hadise'ye Yine Hakaret Etti!

Ahmet Çakar Kendisine Dava Açan Hadise'ye Yine Hakaret Etti!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.01.2025 - 18:50

Hadise, futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın kendisi hakkındaki yakışıksız sözlerine dava açmıştı. Çakar, sosyal medya hesabından ünlü şarkıcıya cevap verdi. 'Bak Hadise Hanım' diyerek yine skandal ifadeler kullandı.

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İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Hadise, geçmişte yaşadığı bir ilişkiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Hadise, geçmişte yaşadığı bir ilişkiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Hedef göstermeden dile getirdiği sözler, eski sevgilisi Sinan Akçıl tarafından ele alınınca magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Hedef göstermeden dile getirdiği sözler, eski sevgilisi Sinan Akçıl tarafından ele alınınca magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Dikkat çeken konuya futbol yorumcusu Ahmet Çakar da dahil olmuştu.

Dikkat çeken konuya futbol yorumcusu Ahmet Çakar da dahil olmuştu.

Çakar, Hadise'yi hedef alarak “Hadise terbiyesiz bir kadın. Görgüsüz bir kadınmış” ifadelerini kullanmış, daha sonra da "Cahil bir kadın. Kezban..." diyerek de sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Çakar, Hadise'yi hedef alarak “Hadise terbiyesiz bir kadın. Görgüsüz bir kadınmış” ifadelerini kullanmış, daha sonra da "Cahil bir kadın. Kezban..." diyerek de sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

39 yaşındaki ünlü şarkıcı, Çakar'ın bu sözlerine tazminat davası açmıştı.

39 yaşındaki ünlü şarkıcı, Çakar'ın bu sözlerine tazminat davası açmıştı.
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Futbol yorumcusu, Hadise'ye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. 👇

Futbol yorumcusu, Hadise'ye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. 👇
twitter.com

'Bak Hadise hanım. Sen sadece cahil ve kezban değil aynı zamanda Türk genç kızlarına kötü örnek olan popülist kültürün uzantısı bir şahıssın'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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