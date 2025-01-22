Yolun Sonu mu? Mauro Icardi, Galatasaray'ın Talebine Cevap Vermemiş!
Yolun Sonu mu? Mauro Icardi, Galatasaray'ın Talebine Cevap Vermemiş!
Galatasaray'ın Tottenham'ı konuk ettiği maçta yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapattığı ifade edilen Mauro Icardi'nin, sarı-kırmızılı kulübüne geri dönüş yapmadığı ortaya çıktı. Futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, Arjantinli oyuncuyla yaşananları anlattı.
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Wanda Nara ile olaylı boşanma süreci yaşayan Icardi, sakatlığı sebebiyle ülkesi Arjantin'e gitmiş, burada yeni bir aşka yelken açmıştı.
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China Suarez'le birlikteliğini açıklayan 31 yaşındaki golcünün tedavisini aksattığı iddia edilmişti.
Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle de takımdan uzaklaştığı söylenen ve tepki çeken oyuncuya dair yeni bir açıklama geldi.
Yorumcu Uğur Karakullukçu, Youtube'daki canlı yayınında Icardi'nin Galatasaray'ı ciddiye almadığını, istenilen sağlık raporuna cevap vermediğini belirtti.
Karakullukçu'nun sözlerinin tamamı 👇
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