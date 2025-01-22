Fenerbahçe, Galatasaray'ın Peşinde Olduğu Milan Skriniar'ı Kadrosuna Kattı!
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Peşinde Olduğu Milan Skriniar'ı Kadrosuna Kattı!
Uzun süredir Galatasaray'ın transfer listesinde olan Milan Skriniar, Fenerbahçe ile anlaştı. Sarı-lacivertli ekip, Slovak defansı resmi imzaların atılması için İstanbul'a getirdi. Ali Koç başkanlığındaki kulüp, Aston Villa'dan Diego Carlos'u da renklerine bağlamıştı.
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Savunmada birçok oyuncusunun sakatlığıyla sarsılan Fenerbahçe'den art arda transfer haberleri geldi.
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Sarı-lacivertli kulüp, Aston Villa'dan Diego Carlos'u kadrosun katmasının ardından Milan Skriniar'ı da İstanbul'a getirdi.
PSG forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun bonservisiyle birlikte transfer olduğu aktarıldı.
2017 yılında Sampdoria’dan 34 milyon euro bonservis bedeliyle Inter’e transfer olan Skriniar, Serie A’daki üstün performansıyla adından söz ettirmişti.
2021 yılında piyasa değeri 65 milyon euroya kadar çıkan yıldız savunmacı, 2023’te de sözleşmesinin sona ermesiyle bedelsiz olarak Fransız devine transfer olmutşu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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