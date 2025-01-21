onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica Macerası Sezon Sonunda Bitebilir!

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica Macerası Sezon Sonunda Bitebilir!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.01.2025 - 18:07

Benfica'nın Galatasaray'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İlk maçlarındaki müthiş performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen milli futbolcunun, sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali olduğu ifade edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Benfica'da sezona harika bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede taraftarların ve teknik ekibin güvenini kazandı.

Benfica'da sezona harika bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede taraftarların ve teknik ekibin güvenini kazandı.

Portekiz medyasında milli futbolcuyla ilgili dikkat çekici bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Portekiz medyasında milli futbolcuyla ilgili dikkat çekici bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Zerozero'dan Francisco Silva, Milliyet'e yaptığı açıklamada, Kerem’in yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Zerozero'dan Francisco Silva, Milliyet'e yaptığı açıklamada, Kerem’in yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Silva, değerlendirmesinde, "Kerem’in Galatasaray’dan transferine bakacak olursak, bu hamlenin Benfica için oldukça hesaplı bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Silva, değerlendirmesinde, "Kerem’in Galatasaray’dan transferine bakacak olursak, bu hamlenin Benfica için oldukça hesaplı bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Ünlü muhabir sözlerini "Benfica’nın her zamanki politikalarını düşündüğümüzde, önümüzdeki yaz oyuncunun serbest kalma bedeline yakın bir teklif gelirse kulübün bunu değerlendireceğini ve Kerem’in ayrılmasının mümkün olduğunu düşünüyorum" diyerek noktaladı.

Ünlü muhabir sözlerini "Benfica’nın her zamanki politikalarını düşündüğümüzde, önümüzdeki yaz oyuncunun serbest kalma bedeline yakın bir teklif gelirse kulübün bunu değerlendireceğini ve Kerem’in ayrılmasının mümkün olduğunu düşünüyorum" diyerek noktaladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın