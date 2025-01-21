Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica Macerası Sezon Sonunda Bitebilir!
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica Macerası Sezon Sonunda Bitebilir!
Benfica'nın Galatasaray'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İlk maçlarındaki müthiş performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen milli futbolcunun, sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali olduğu ifade edildi.
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Benfica'da sezona harika bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede taraftarların ve teknik ekibin güvenini kazandı.
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Portekiz medyasında milli futbolcuyla ilgili dikkat çekici bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Zerozero'dan Francisco Silva, Milliyet'e yaptığı açıklamada, Kerem’in yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği ihtimali üzerinde durdu.
Silva, değerlendirmesinde, "Kerem’in Galatasaray’dan transferine bakacak olursak, bu hamlenin Benfica için oldukça hesaplı bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
Ünlü muhabir sözlerini "Benfica’nın her zamanki politikalarını düşündüğümüzde, önümüzdeki yaz oyuncunun serbest kalma bedeline yakın bir teklif gelirse kulübün bunu değerlendireceğini ve Kerem’in ayrılmasının mümkün olduğunu düşünüyorum" diyerek noktaladı.
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