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Manchester United'ın Efsanesi David Beckham Türk Futboluna Hayran Olduğunu Söyledi!

Manchester United'ın Efsanesi David Beckham Türk Futboluna Hayran Olduğunu Söyledi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.01.2025 - 00:23

Futbol dünyasının unutulmaz isimlerinden David Beckham, Türkiye hakkında konuştu. Lionel Messi'nin formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami'nin başkanlık koltuğunda oturan eski İngiliz futbolcu, ülkemizdeki oyunculara hayran olduğunu dile getirdi.

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Manchester United'ın efsanesi David Beckham, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'na (WEF) katıldı.

Manchester United'ın efsanesi David Beckham, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'na (WEF) katıldı.

Yıldız isim, etkinlikte CNBC-e'den Berfu Güven'in sorularını yanıtladı.

Yıldız isim, etkinlikte CNBC-e'den Berfu Güven'in sorularını yanıtladı.

"Türk futbolunun büyük hayranıyım" dedi. 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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