Manchester United'ın Efsanesi David Beckham Türk Futboluna Hayran Olduğunu Söyledi!
Manchester United'ın Efsanesi David Beckham Türk Futboluna Hayran Olduğunu Söyledi!
Futbol dünyasının unutulmaz isimlerinden David Beckham, Türkiye hakkında konuştu. Lionel Messi'nin formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami'nin başkanlık koltuğunda oturan eski İngiliz futbolcu, ülkemizdeki oyunculara hayran olduğunu dile getirdi.
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Manchester United'ın efsanesi David Beckham, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'na (WEF) katıldı.
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Yıldız isim, etkinlikte CNBC-e'den Berfu Güven'in sorularını yanıtladı.
"Türk futbolunun büyük hayranıyım" dedi. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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