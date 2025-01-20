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Levent Özçelik Kalp Krizi Geçiren Arkadaşı Erdoğan Arıkan'ın Sağlık Durumuna İlişkin Konuştu

Levent Özçelik Kalp Krizi Geçiren Arkadaşı Erdoğan Arıkan'ın Sağlık Durumuna İlişkin Konuştu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.01.2025 - 00:06

Spiker Levent Özçelik, meslektaşı Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin konuştu. Özçelik, arkadaşının bilincinin tamamen yerinde olduğunu söyledi. Hatta kendisine 'maçım var' dediğini belirtti.

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Uzun yıllardır ekranlarda yer alan, futbol ve televizyon dünyasının yakından tanıdığı TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, sevenlerini korkutmuştu.

Uzun yıllardır ekranlarda yer alan, futbol ve televizyon dünyasının yakından tanıdığı TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, sevenlerini korkutmuştu.

Arıkan'ın Keçiörengücü - Sakarayaspor maçının anlatımının ardından kalp krizi geçirdiği, bilincinin kapandığı ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği paylaşılmıştı.

Arıkan'ın Keçiörengücü - Sakarayaspor maçının anlatımının ardından kalp krizi geçirdiği, bilincinin kapandığı ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği paylaşılmıştı.

Saatler sonra da iyi haber gelmişti. Sağlık Bakanlığı, Arıkan'ın bilincinin açık olduğunu duyurmuştu.

Saatler sonra da iyi haber gelmişti. Sağlık Bakanlığı, Arıkan'ın bilincinin açık olduğunu duyurmuştu.

Levent Özçelik, meslektaşının durumunun iyiye gittiğini ve kendisiyle görüştüğünü aktardı. 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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