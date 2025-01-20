Gün Sayıyor: Lewis Hamilton'dan İlk Ferrari Paylaşımı
Gün Sayıyor: Lewis Hamilton'dan İlk Ferrari Paylaşımı
Formula 1 dünyasındaki dengeleri tamamen değiştirecek transfer geçtiğimiz aylarda resmen açıklanmıştı. Mercedes'in efsane ismi Hamilton, Ferrari'ye imza atmıştı. Britanyalı pilot, sosyal medya hesabından yeni takımına dair ilk kez paylaşımda bulundu.
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En son 2007 yılında Kimi Raikkonen'le şampiyonluk sevinci yaşayan Ferrari, aynı başarıyı tekrar yakalamak için kolları sıvadı.
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Sainz'un koltuğu Mercedes ile üst üste dört kez sezonu zirvede tamamlayan Hamilton'a verildi.
40 yaşındaki sürücü, sosyal medya hesabından Maranello’da verdiği pozu paylaştı ve gönderisine şu notu düştü 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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