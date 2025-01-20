Gün Sayıyor: Lewis Hamilton'dan İlk Ferrari Paylaşımı

'Bazı günler vardır ki onları sonsuza dek hatırlayacağınızı bilirsiniz ve bugün onlardan biri, Ferrari pilotu olarak ilk günüm.

Kariyerimde hayal bile edemediğim şeyleri başarma şansına sahip oldum ancak bir parçam her zaman kırmızı renklerle yarışma hayalini saklı tuttu. Bugün o hayali gerçekleştirdiğim için daha mutlu olamazdım.

Bugün, bu ikonik takımın tarihinde yeni bir dönemi başlatıyoruz ve birlikte nasıl bir hikaye yazacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum.'