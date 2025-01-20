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Gün Sayıyor: Lewis Hamilton'dan İlk Ferrari Paylaşımı

Gün Sayıyor: Lewis Hamilton'dan İlk Ferrari Paylaşımı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.01.2025 - 20:47

Formula 1 dünyasındaki dengeleri tamamen değiştirecek transfer geçtiğimiz aylarda resmen açıklanmıştı. Mercedes'in efsane ismi Hamilton, Ferrari'ye imza atmıştı. Britanyalı pilot, sosyal medya hesabından yeni takımına dair ilk kez paylaşımda bulundu.

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En son 2007 yılında Kimi Raikkonen'le şampiyonluk sevinci yaşayan Ferrari, aynı başarıyı tekrar yakalamak için kolları sıvadı.

En son 2007 yılında Kimi Raikkonen'le şampiyonluk sevinci yaşayan Ferrari, aynı başarıyı tekrar yakalamak için kolları sıvadı.

Sainz'un koltuğu Mercedes ile üst üste dört kez sezonu zirvede tamamlayan Hamilton'a verildi.

Sainz'un koltuğu Mercedes ile üst üste dört kez sezonu zirvede tamamlayan Hamilton'a verildi.

40 yaşındaki sürücü, sosyal medya hesabından Maranello’da verdiği pozu paylaştı ve gönderisine şu notu düştü 👇

40 yaşındaki sürücü, sosyal medya hesabından Maranello’da verdiği pozu paylaştı ve gönderisine şu notu düştü 👇

'Bazı günler vardır ki onları sonsuza dek hatırlayacağınızı bilirsiniz ve bugün onlardan biri, Ferrari pilotu olarak ilk günüm. 

Kariyerimde hayal bile edemediğim şeyleri başarma şansına sahip oldum ancak bir parçam her zaman kırmızı renklerle yarışma hayalini saklı tuttu. Bugün o hayali gerçekleştirdiğim için daha mutlu olamazdım. 

Bugün, bu ikonik takımın tarihinde yeni bir dönemi başlatıyoruz ve birlikte nasıl bir hikaye yazacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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