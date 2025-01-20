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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.01.2025 - 19:52

Spor dünyasında heyecanın eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Özellikle futbol gündemi her zaman olduğu gibi çok hareketliydi. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara nasıl renk katmış? Başlıyoruz 🚀

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1. Aramızda böyle yapanlar illa ki vardır 😎

1. Aramızda böyle yapanlar illa ki vardır 😎
twitter.com

2. Durdurulamıyor 😂

2. Durdurulamıyor 😂
twitter.com

3. Fenerbahçe'nin defansının nefret ettiği isim Kramer..

3. Fenerbahçe'nin defansının nefret ettiği isim Kramer..
twitter.com

4. İlginç tabi

4. İlginç tabi
twitter.com

5. Sahanın en kötülerindendi 😂

5. Sahanın en kötülerindendi 😂
twitter.com
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6. 😂😂

6. 😂😂
twitter.com

7. Her takımda izledik herhalde

7. Her takımda izledik herhalde
twitter.com

8. Onana'yı gönderecek gibi

8. Onana'yı gönderecek gibi
twitter.com

9. 😉

9. 😉
twitter.com

10. Tam olmuş 😂

10. Tam olmuş 😂
twitter.com
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11. Kafa karıştıran bir poz 👀

11. Kafa karıştıran bir poz 👀
twitter.com

12. Zoru seviyor...

12. Zoru seviyor...
twitter.com

13. Hala oynaması peki?

13. Hala oynaması peki?
twitter.com

14. Yine reddederdi 😁

14. Yine reddederdi 😁
twitter.com

15. Ne alaka diye sorgulamayalım bilinmiyor 😯

15. Ne alaka diye sorgulamayalım bilinmiyor 😯
twitter.com
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16. Kaleci formalarına acil çözüm gerekli

16. Kaleci formalarına acil çözüm gerekli
twitter.com

17. Birden kayboldu adam

17. Birden kayboldu adam
twitter.com

18. Böyle bakarsak her şey çok değişir 👎

18. Böyle bakarsak her şey çok değişir 👎
twitter.com

19. Fenerbahçe'ye de aynı taktiği uygulamışlardı...

19. Fenerbahçe'ye de aynı taktiği uygulamışlardı...
twitter.com

20. Kadın taraftarlar bayılmış 😂

20. Kadın taraftarlar bayılmış 😂
twitter.com
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21. Hiç tutunamadı takımda

21. Hiç tutunamadı takımda
twitter.com

22. Nasıl geldi aklına? 😂

22. Nasıl geldi aklına? 😂
twitter.com

23. Türkiye'de yaşansa...

23. Türkiye'de yaşansa...
twitter.com

24. Diagne vakası olmasın da 🙃

24. Diagne vakası olmasın da 🙃
twitter.com

25. Kaldığı yerden devam ediyor

25. Kaldığı yerden devam ediyor
twitter.com
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26. "O kadar da değil hocam"

26. "O kadar da değil hocam"
twitter.com

27. Fark kapanır mı?

27. Fark kapanır mı?
twitter.com

28. Büyük hoca şaşırtır 🚀

28. Büyük hoca şaşırtır 🚀
twitter.com

29. Bardghji...

29. Bardghji...
twitter.com

30. Benim kızım 3 Mart 2003 doğumlu. Beşiktaş'ın da 1903'te kurulduğunu görüyoruz. Bence bu bir işaret." demişti de 😂

30. Benim kızım 3 Mart 2003 doğumlu. Beşiktaş'ın da 1903'te kurulduğunu görüyoruz. Bence bu bir işaret." demişti de 😂
twitter.com
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31. Haklı bir isyan

31. Haklı bir isyan
twitter.com

32. Tartışmalar yine bitmeyecek gibi

32. Tartışmalar yine bitmeyecek gibi
twitter.com

33. İşi çok zor

33. İşi çok zor
twitter.com

34. 😂

34. 😂
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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