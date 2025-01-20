Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
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1. Aramızda böyle yapanlar illa ki vardır 😎
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2. Durdurulamıyor 😂
3. Fenerbahçe'nin defansının nefret ettiği isim Kramer..
4. İlginç tabi
5. Sahanın en kötülerindendi 😂
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6. 😂😂
7. Her takımda izledik herhalde
8. Onana'yı gönderecek gibi
9. 😉
10. Tam olmuş 😂
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11. Kafa karıştıran bir poz 👀
12. Zoru seviyor...
13. Hala oynaması peki?
14. Yine reddederdi 😁
15. Ne alaka diye sorgulamayalım bilinmiyor 😯
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16. Kaleci formalarına acil çözüm gerekli
17. Birden kayboldu adam
18. Böyle bakarsak her şey çok değişir 👎
19. Fenerbahçe'ye de aynı taktiği uygulamışlardı...
20. Kadın taraftarlar bayılmış 😂
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21. Hiç tutunamadı takımda
22. Nasıl geldi aklına? 😂
23. Türkiye'de yaşansa...
24. Diagne vakası olmasın da 🙃
25. Kaldığı yerden devam ediyor
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26. "O kadar da değil hocam"
27. Fark kapanır mı?
28. Büyük hoca şaşırtır 🚀
29. Bardghji...
30. Benim kızım 3 Mart 2003 doğumlu. Beşiktaş'ın da 1903'te kurulduğunu görüyoruz. Bence bu bir işaret." demişti de 😂
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31. Haklı bir isyan
32. Tartışmalar yine bitmeyecek gibi
33. İşi çok zor
34. 😂
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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