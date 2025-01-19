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Gerçek Bir Futbol Fanatiği Değilsen Bu Stadyumların Hangi Takımlara Ait Olduğunu Bilmen Çok Zor!

Gerçek Bir Futbol Fanatiği Değilsen Bu Stadyumların Hangi Takımlara Ait Olduğunu Bilmen Çok Zor!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.01.2025 - 15:58

Futbol dünyasının mabedleri olan stadyumlar, takımların kalbi, taraftarların gurur kaynağı. Peki, bu ikonik mekanların hangi kulübe ait olduğunu tahmin edebilir misin?

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1. "Estádio do Dragao" hangi Portekiz kulübüne aittir?

1. "Estádio do Dragao" hangi Portekiz kulübüne aittir?

2. "De Kuip" hangi Hollanda kulübünün mabedidir?

2. "De Kuip" hangi Hollanda kulübünün mabedidir?

3. "Estádio Beira-Rio" hangi Brezilya kulübüne ev sahipliği yapar?

3. "Estádio Beira-Rio" hangi Brezilya kulübüne ev sahipliği yapar?

4. "Stade Louis II" hangi Avrupa kulübünün stadyumudur?

4. "Stade Louis II" hangi Avrupa kulübünün stadyumudur?

5. "Elland Road" hangi İngiliz takımının evidir?

5. "Elland Road" hangi İngiliz takımının evidir?
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6. Stadion Maksimir" hangi Balkan temsilcisine aittir?

6. Stadion Maksimir" hangi Balkan temsilcisine aittir?

7. "San Mames" hangi İspanyol kulübünün mabedidir?

7. "San Mames" hangi İspanyol kulübünün mabedidir?

8. "Hampden" hangi ülkenin ve aynı zamanda hangi kulübün tarihi stadyumudur?

8. "Hampden" hangi ülkenin ve aynı zamanda hangi kulübün tarihi stadyumudur?

9. "Krestovsky" hangi Rus kulübünün evidir?

9. "Krestovsky" hangi Rus kulübünün evidir?

10. "Estadio Libertadores de América" hangi Arjantin takımına aittir?

10. "Estadio Libertadores de América" hangi Arjantin takımına aittir?
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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