Gerçek Bir Futbol Fanatiği Değilsen Bu Stadyumların Hangi Takımlara Ait Olduğunu Bilmen Çok Zor!
Gerçek Bir Futbol Fanatiği Değilsen Bu Stadyumların Hangi Takımlara Ait Olduğunu Bilmen Çok Zor!
Futbol dünyasının mabedleri olan stadyumlar, takımların kalbi, taraftarların gurur kaynağı. Peki, bu ikonik mekanların hangi kulübe ait olduğunu tahmin edebilir misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Estádio do Dragao" hangi Portekiz kulübüne aittir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "De Kuip" hangi Hollanda kulübünün mabedidir?
3. "Estádio Beira-Rio" hangi Brezilya kulübüne ev sahipliği yapar?
4. "Stade Louis II" hangi Avrupa kulübünün stadyumudur?
5. "Elland Road" hangi İngiliz takımının evidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Stadion Maksimir" hangi Balkan temsilcisine aittir?
7. "San Mames" hangi İspanyol kulübünün mabedidir?
8. "Hampden" hangi ülkenin ve aynı zamanda hangi kulübün tarihi stadyumudur?
9. "Krestovsky" hangi Rus kulübünün evidir?
10. "Estadio Libertadores de América" hangi Arjantin takımına aittir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın