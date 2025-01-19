Para mı Aşk mı? Gabriely Miranda ile Evlenen Endrick Felipe'nin İlişkisi Gündemde

Futbol dünyasında aşk ve para ilişkisi, yıllardır bitmeyen bir tartışma konusu. Yıldız futbolcuların özel hayatları, attıkları her adımla manşetlere taşınırken, özellikle evlilik kararları her zaman soru işaretleriyle karşılanıyor. Bu ilişkiler, 'Gerçek bir sevgi mi yoksa şöhretin getirdiği maddi bir birliktelik mi?' tartışmalarını yeniden alevlendiriyor.