Para mı Aşk mı? Gabriely Miranda ile Evlenen Endrick Felipe'nin İlişkisi Gündemde
Para mı Aşk mı? Gabriely Miranda ile Evlenen Endrick Felipe'nin İlişkisi Gündemde
Futbol dünyasında aşk ve para ilişkisi, yıllardır bitmeyen bir tartışma konusu. Yıldız futbolcuların özel hayatları, attıkları her adımla manşetlere taşınırken, özellikle evlilik kararları her zaman soru işaretleriyle karşılanıyor. Bu ilişkiler, 'Gerçek bir sevgi mi yoksa şöhretin getirdiği maddi bir birliktelik mi?' tartışmalarını yeniden alevlendiriyor.
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Milli futbolcumuz Arda Güler’in de formasını giydiği Real Madrid’in Palmeiras’tan büyük beklentilerle transfer ettiği Endrick, geçtiğimiz aylarda evlenerek büyük sürprize imza atmıştı.
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Kendisinden üç yaş büyük sevgilisi Gabriely Miranda ile yeni bir hayata başlayan 18 yaşındaki genç yıldız, sevincini Instagram hesabından paylaşmıştı.
"Sonunda evlendik" başlığıyla üç fotoğraf yayınlayan Brezilyalı, gönderisine "Tanrı'nın birleştirdiğini kimse ayıramaz." notunu da düşmüştü.
Golcü oyuncunun Instagram'daki son gönderisinde yer alan bir kare sosyal medyada çok konuşuldu. Miranda'nın aşkının gerçek olmadığı ifade edildi. 👇
"Umarım tüm mülklerini annesinin adına kaydettirmiştir?"
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"Ona sarılmıyor, başka tarafa bakıyor ve sadece kamerayla ilgileniyor. Evet bu kardeşimiz için dua edin😔"
"Ona bakmıyor bile. Tek umursadığı şey kamera. Bu çocuğun başı ciddi belada. Ona alevleri gösterecek ve biz de her şeye şahit olacağız."
"Saatli bomba gibi. Zavallı Endrick 💔"
"Kardeşim mahvolacak, kızın onu sevdiğini sanıyor 😩"
"Bir eş değil, bir servet avcısı."
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"Öpmek istemiyor bile."
"Umarım işler kötüye gitmeye başladığında ondan boşanmaz💀"
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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