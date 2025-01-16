Fenerbahçe'den Etkileşim Kasan Athletic'in Yeni Adresi Beşiktaş
Fenerbahçe'den Etkileşim Kasan Athletic'in Yeni Adresi Beşiktaş
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya ekibi Athletic Club, sosyal medyada rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi. Kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'ye konuk olmuş, maça dair yayınladığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekmişti.
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Beşiktaş ve Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, 11 Aralık'ta Athletic'i Kadıköy'de ağırlamıştı.
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İspanyol ekip, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmış fakat 90 dakikanın önüne adeta sosyal medyadaki paylaşımlar geçmişti.
Athletic, tarihini anlattığı, İstanbul'u öne çıkardığı videolu paylaşımlarla çok yüksek etkileşimlere erişmişti. Yeni bir paylaşım geldi.
22 Ocak Çarşamba günü saat 18.30 oynanacak Beşiktaş maçı için "Gelecek hafta görüşürüz!" denildi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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