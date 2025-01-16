onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Fenerbahçe'den Etkileşim Kasan Athletic'in Yeni Adresi Beşiktaş

Fenerbahçe'den Etkileşim Kasan Athletic'in Yeni Adresi Beşiktaş

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.01.2025 - 17:04

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya ekibi Athletic Club, sosyal medyada rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi. Kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'ye konuk olmuş, maça dair yayınladığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşiktaş ve Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, 11 Aralık'ta Athletic'i Kadıköy'de ağırlamıştı.

Beşiktaş ve Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, 11 Aralık'ta Athletic'i Kadıköy'de ağırlamıştı.

İspanyol ekip, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmış fakat 90 dakikanın önüne adeta sosyal medyadaki paylaşımlar geçmişti.

İspanyol ekip, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmış fakat 90 dakikanın önüne adeta sosyal medyadaki paylaşımlar geçmişti.

Athletic, tarihini anlattığı, İstanbul'u öne çıkardığı videolu paylaşımlarla çok yüksek etkileşimlere erişmişti. Yeni bir paylaşım geldi.

Athletic, tarihini anlattığı, İstanbul'u öne çıkardığı videolu paylaşımlarla çok yüksek etkileşimlere erişmişti. Yeni bir paylaşım geldi.

22 Ocak Çarşamba günü saat 18.30 oynanacak Beşiktaş maçı için "Gelecek hafta görüşürüz!" denildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın