Al Shabab Futbolcusu Hamdallah'tan Fatih Terim'e Sulu Şaka!

Yeşil sahalarda futbolcuların teknik direktörleriyle arasının iyi olduğunu her zaman görürüz. Ama böylesiyle ilk kez karşılaşacak olabilirsiniz. Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, futbolcusu Hamdallah'tan hiç beklemediği bir tepki aldı.