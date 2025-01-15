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Al Shabab Futbolcusu Hamdallah'tan Fatih Terim'e Sulu Şaka!

Al Shabab Futbolcusu Hamdallah'tan Fatih Terim'e Sulu Şaka!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.01.2025 - 21:12

Yeşil sahalarda futbolcuların teknik direktörleriyle arasının iyi olduğunu her zaman görürüz. Ama böylesiyle ilk kez karşılaşacak olabilirsiniz. Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, futbolcusu Hamdallah'tan hiç beklemediği bir tepki aldı.

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Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 15. haftasında sahasında Al Riyadh'ı 2-1 mağlup etti.

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 15. haftasında sahasında Al Riyadh'ı 2-1 mağlup etti.

Galibiyeti getiren gol, 90+7'de Hamdallah'tan geldi.

Galibiyeti getiren gol, 90+7'de Hamdallah'tan geldi.

34 yaşındaki futbolcu, golün ardından Terim'e su fırlattı. Tecrübeli teknik adam, başta ne olduğunu anlayamazken sonrasında gülerek tepki verdi 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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